Прогноз погоды в Казахстане на 13 сентября

Атмосферные фронтальные разделы окажут влияние на большую часть РК – пройдут дожди с грозами, на востоке республики – сильный дождь. По республике прогнозируется усиление ветра, на северо-западе, севере, востоке и в центре страны в ночные и утренние часы – туманы.

Ночью на западе, севере Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей ожидаются заморозки 2 градуса.

Ночью на западе, севере, востоке Карагандинской области на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

На севере, востоке области Жетысу, на юго-востоке Алматинской области, на северо-западе Акмолинской, на востоке Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, на западе, в центре Актюбинской, на юге Карагандинской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Жамбылской областях, в области Жетысу, на юге области Улытау, на северо-западе, юге, в центре Мангистауской, на западе, юге Западно-Казахстанской, на юго-западе Костанайской, на юге Карагандинской, на востоке Актюбинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.