Как выглядел один день казахской семьи на жайлау

Жайлау в традиционной жизни казахов было гораздо больше, чем просто летним пастбищем. Здесь проходила наиболее оживленная часть года: семьи занимались хозяйством, заготавливали продукты на зиму, встречались с родственниками, принимали гостей, устраивали праздники, а дети осваивали навыки, необходимые во взрослой жизни.

О том, как мог выглядеть обычный день казахской семьи на жайлау, корреспонденту агентства Kazinform рассказала доктор философии по специальности «История», и. о. ассоциированного профессора кафедры истории Казахского национального женского педагогического университета Ляззат Бисембаева.

Почему казахи отправлялись на жайлау

По словам историка, особенности традиционного хозяйства казахов во многом определялись природно-географическими условиями территории. Скотоводство требовало постоянного поиска подходящих пастбищ, а необходимость сохранять и увеличивать поголовье способствовала формированию кочевого образа жизни.

Особенно сильной была зависимость хозяйства от природных условий в традиционном обществе. В результате постепенно сформировалась система сезонных кочевок, соответствовавшая четырем временам года: көктеу — весеннее пастбище, жайлау — летнее, күзеу — осеннее и қыстау — зимовка.

Особое место среди них занимало именно жайлау.

— Для жайлау выбирали территории, расположенные далеко, а иногда и очень далеко от зимовок. Это должны были быть места с сочной травой, чистой водой, реками, озерами, родниками, прохладным воздухом и небольшим количеством насекомых, — рассказывает Ляззат Бисембаева.

Фото из личного архива Ляззат Бисембаевой

Летние пастбища позволяли не только обеспечить скот хорошим кормом. С переездом на жайлау менялся и сам ритм жизни людей.

Аулы здесь располагались ближе друг к другу, поэтому лето становилось временем активного общения. Родственники, которые могли не видеться всю зиму, вновь встречались, семьи ходили друг к другу в гости. Именно в этот период проводились свадьбы, проводы невест, встречали новых келін, устраивали асы и другие традиционные мероприятия.

Если на лето приходились религиозные праздники, в том числе Ораза айт, они также становились важным событием для всего аула.

Но за этой насыщенной общественной жизнью стоял ежедневный труд. Лето было важнейшим временем для подготовки запасов на предстоящую зиму.

Утро начиналось с открытия түндіка

Обычный день на жайлау начинался очень рано — с первыми лучами солнца. Одним из первых утренних действий было открытие женщиной түндіка — верхнего покрытия шанырака юрты. После этого начиналась привычная хозяйственная жизнь.

До завтрака женщинам предстояло выполнить немало работы: подоить овец и коз, подготовить молоко, подоить кобылиц.

При этом, отмечает историк, говоря о традиционном кочевом хозяйстве, не следует переносить на него современное представление о сельском дворе.

— В кочевом быту коров практически не держали, поскольку они не были приспособлены к продолжительным переходам. Крупный рогатый скот стал получать большее распространение позднее, по мере перехода к оседлому образу жизни, — пояснила Ляззат Бисембаева.

После первых утренних дел семья собиралась за завтраком.

На столе могли быть айран, кумыс, горячее молоко и баурсаки. В состоятельной семье могли подать и оставшееся с вечера отварное мясо. При этом рацион семьи напрямую зависел от ее достатка.

— Нужно понимать, что в обществе были и богатые, и бедные. Оставшееся с вечера мясо было скорее характерно для состоятельных семей. Простая семья могла питаться көже и молочными продуктами, — отмечает эксперт.

Есть еще одна деталь, которая отличает такой завтрак от привычного современному казахстанцу: чая на дастархане долгое время не было. По словам историка, традиция чаепития стала широко распространяться значительно позднее — примерно со второй половины XIX века.

Фото: Kazinform/ИИ

После завтрака каждый занимался своим делом

С окончанием утренней трапезы начинался основной рабочий день. Мужчины и подросшие мальчики отправлялись к скоту. Женщины и девушки оставались заниматься хозяйством: приводили в порядок юрту, готовили еду и выполняли многочисленные домашние работы.

Днем мужчины пасли лошадей и овец, следили за животными, ремонтировали седла, конскую сбрую и другие необходимые в хозяйстве предметы.

Не менее насыщенным был день женщин. Они шили, обрабатывали шерсть, валяли войлок. Значительную часть времени занимала переработка молока: приготовление кумыса и айрана, варка курта и других молочных продуктов, их последующая сушка и заготовка.

Многие из этих занятий имели практическое значение не только для текущего дня. Семья использовала летние месяцы, чтобы подготовиться к более суровому периоду года.

Как проходил день детей

У детей в современном понимании не было четкого разделения между учебой, домашними обязанностями и свободным временем. Они взрослели непосредственно внутри хозяйственной жизни семьи. Большая часть дня проходила на природе.

Мальчики сопровождали отцов, помогали пасти скот, учились держаться в седле, обращаться с лошадьми и выполнять различные хозяйственные поручения. Девочки чаще находились рядом с матерями, постепенно перенимая навыки ведения домашнего хозяйства.

— Сыновья помогали отцам, дочери — матерям. Выполняя повседневные обязанности, дети одновременно приобретали необходимые трудовые навыки, — объясняет историк.

Поэтому воспитание происходило не отдельно от повседневной жизни, а непосредственно внутри нее. Ребенок наблюдал за взрослыми, помогал им и постепенно учился самостоятельно выполнять необходимые обязанности.

Жайлау объединяло родственников

При этом жизнь семьи нельзя рассматривать изолированно от всего аула. На жайлау родственники жили ближе друг к другу, чаще встречались и ходили в гости. Однако визит к родственникам вовсе не обязательно означал отдых от работы. Люди могли продолжать заниматься хозяйственными делами уже вместе. В этом проявлялась важная особенность традиционного уклада — взаимопомощь была частью повседневности.

Совместная работа, гостеприимство и поддержка родственников позволяли укреплять связи между семьями. Поэтому жайлау становилось не только хозяйственным, но и социальным пространством.

Что ели вечером

К вечеру скот возвращали с пастбищ. Его необходимо было принять, разместить и завершить связанные с ним хозяйственные дела. Только после этого семья могла собраться за вечерней трапезой. Если в это время приезжали гости, их приглашали к общему дастархану. Основой ужина могли быть отварное мясо и сорпа. Пили айран и кумыс.

Фото: Kazinform/ИИ

По словам Ляззат Бисембаевой, привычное сегодня представление о том, что вечером следует есть что-то легкое, плохо применимо к условиям традиционной кочевой жизни. Повседневный физический труд требовал больших затрат энергии, поэтому и пища должна была быть достаточно сытной. При этом, как и в случае с завтраком, рацион конкретной семьи зависел от ее материального положения.

Вечер становился временем историй, песен и домбры

После окончания хозяйственных дел наступала другая, не менее важная часть дня. Вечером старшие рассказывали детям о предках, объясняли родословную — шежіре, делились легендами и преданиями, вспоминали истории предков, рассказывали пословицы и поговорки. Молодые люди пели песни и играли на домбре, исполняли кюи.

Для ребенка такие вечера одновременно становились своеобразной школой. Через рассказы старших он узнавал, к какому роду принадлежит, кем были его предки, какие нормы поведения приняты в обществе. Через песни, кюи, пословицы и рассказы передавались культурная память и представления о ценностях.

После завершения вечерних дел семья готовилась ко сну. Заканчивался еще один день, а с рассветом весь привычный цикл начинался вновь: скот, дойка, приготовление пищи, пастбище, заготовки и заботы по хозяйству.

При этом невозможно составить один универсальный распорядок, которому следовала каждая казахская семья. Быт различался в зависимости от достатка, состава семьи и конкретных хозяйственных обстоятельств. Однако основные занятия позволяют представить общий ритм жизни на летнем пастбище.

Именно поэтому, подчеркивает Ляззат Бисембаева, воспринимать жайлау исключительно как место сезонного выпаса скота было бы неправильно.

— Жайлау для казахского народа было не просто сезонным местом выпаса скота. Это особое социально-культурное пространство, где соединялись семейное воспитание, труд, гостеприимство, традиции и историко-культурные ценности, — резюмировала историк.

Фото: Kazinform/ИИ

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