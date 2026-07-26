Как казахи спасались от жары: традиции, проверенные веками

Лето в Казахстане все чаще испытывает людей на прочность. В некоторых регионах страны температура воздуха превышает +40 градусов, и вопрос защиты от жары становится особенно актуальным. Сегодня спасением служат кондиционеры, вентиляторы и прохладительные напитки.Но как переживали палящий зной наши предки, когда современных технологий еще не существовало? Об этом в беседе с корреспондентом агентства Kazinform рассказал историк-этнограф Казахского национального педагогического университета имени Абая Даулет Абенов.

Народ, который жил в согласии с природой

По словам этнографа, представление о казахах исключительно как о кочевниках, занимавшихся лишь скотоводством, не отражает всей глубины их культуры. Предки современных казахов обладали обширными знаниями в области астрономии, экологии и природных циклов, что позволяло им успешно приспосабливаться к суровым климатическим условиям степи.

Как отмечает Даулет Абенов, наши предки внимательно наблюдали за движением Солнца, Луны и звезд. По цвету заката, фазам Луны и расположению небесных тел они могли заранее предсказывать изменения погоды. Например, существовало поверье, что если солнце заходит багрово-красным, следующий день будет особенно жарким.

— Особое место в казахской культуре занимали знания о звездах. Многие небесные тела имели собственные казахские названия. Если представители европейских и других народов называли планету Марс просто Марсом, то казахи говорили «Қызыл жұлдыз» (Красная звезда). Звезду Сириус называли «Сүмбіле». С этим связана известная народная поговорка: «Сүмбіле туса — су суыр», означающая, что после появления звезды Сүмбіле наступает осеннее похолодание и начинаются дожди, — рассказывает он.

Фото: kaznmu.edu.kz

По словам этнографа, казахи прекрасно ориентировались в природном календаре, знали периоды равноденствия, лунные циклы и сезонные изменения. Благодаря этим наблюдениям они могли заранее подготовиться как к суровой зиме, так и к летней жаре.

Летние пастбища — естественное спасение от жары

Главным способом защиты от летнего зноя был перегон скота на высокогорные пастбища. Даже в самые жаркие дни температура в горах остается значительно ниже, чем в степной зоне. Разница может достигать пяти градусов и более.

— Сегодня люди также стремятся уехать в горы, спасаясь от жары. Наши предки использовали этот природный способ охлаждения на протяжении многих веков, — отмечает спикер.

Этнограф подчеркивает, что для кочевников скот был не просто хозяйством. Он являлся главным богатством семьи, ее капиталом и основой благополучия. Поэтому защита животных от летнего зноя была не только вопросом заботы о стаде, но и сохранения достатка и благополучия всего рода.

Войлочная одежда защищала от палящего солнца

Вопреки распространенному мнению, казахи не стремились максимально открывать тело в жаркую погоду. Напротив, они носили закрытую одежду из шерсти и тонкого войлока.

— Существовала специальная легкая войлочная одежда, а также кебенек — своеобразный длинный плащ из тонкого войлока. Его изготавливали из первой шерсти молодых овец: шерсть тщательно очищали, валяли и обрабатывали, получая материал толщиной от нескольких миллиметров до плотного слоя. Из такого войлока шили одежду, напоминающую современные комбинезоны, а также головные уборы. Войлочные шапки надежно защищали голову от палящего солнца и не пропускали жару, — говорит он.

Войлок практически не пропускал прямые солнечные лучи, защищал голову и тело от перегрева, одновременно обеспечивая естественную вентиляцию. Именно поэтому традиционные войлочные головные уборы выполняли ту же функцию, что сегодня кепки или панамы.

Летом казахи отдавали предпочтение молочной пище

Еще одной особенностью традиционного образа жизни было сезонное питание. Несмотря на то что казахи занимались скотоводством, летом они старались не злоупотреблять мясной пищей. Основу рациона составляли кумыс, шубат, айран и другие кисломолочные продукты.

Коллаж: Kazinform

— Сегодня многие утоляют жажду сладкими газированными напитками, однако они лишь усиливают обезвоживание. Наши предки хорошо понимали это без современной науки, — говорит Даулет Абенов.

Особую роль в летнем рационе играл курт. Отправляясь пасти скот, пастухи обязательно брали с собой несколько его кусочков.

— Например, мой дед Абен, когда уходил пасти скот, всегда брал с собой курт и бурдюк с айраном. Если держать курт во рту, жажда практически не ощущается. Многие считают, что курт, наоборот, вызывает жажду, но это не так. Он одновременно насыщает человека и не дает пересыхать губам. Именно с пересохших губ начинается ощущение жажды. Посмотрите на верблюда — он может не пить воду неделю, а то и десять дней. Так устроила природа: его губы постоянно остаются увлажненными. У человека же, когда пересыхают губы, он начинает их облизывать, из-за чего они высыхают еще сильнее. Затем пересыхает полость рта и возникает сильная жажда. Поэтому наши предки часто держали во рту курт или ели сушеный творог и другие молочные продукты, — отмечает спикер.

Юрта — природный кондиционер

Еще одним примером рационального использования природных условий была юрта. При ее установке обязательно учитывали направление ветра. В жаркие дни нижние войлочные пологи приподнимали, позволяя прохладному воздуху свободно циркулировать внутри, а через открытый шанырак горячий воздух естественным образом выходил наружу.

Фото: Александр Павский / Kazinform

— В то время не существовало кондиционеров, но устройство жилища было продумано до мелочей. Я сам вырос на жайлау и хорошо помню, что войлочные пологи юрты приподнимали с той стороны, откуда дул ветер. Благодаря этому внутрь поступал прохладный воздух, а через открытый шанырак горячий воздух свободно выходил наружу. Так внутри юрты сохранялась прохлада даже в сильную жару, — рассказывает этнограф.

Благодаря такой системе естественной вентиляции внутри юрты даже в самые жаркие дни сохранялась комфортная температура без каких-либо дополнительных приспособлений.

Көже, боза и кумыс вместо сладкой газировки

Вместо сладких напитков казахи употребляли прохладительные блюда и напитки на основе зерновых культур. Особой популярностью пользовались различные виды көже, приготовленные из проса, а также боза и кумыс. По словам Даулета Абенова, просо выращивали на территории современного Казахстана с древнейших времен. Еще гунны возделывали эту культуру и использовали ее для приготовления традиционных блюд и напитков.

Чай же долгое время оставался дорогим импортным товаром. Позволить его себе могли лишь состоятельные семьи и купцы, поддерживавшие торговые связи с другими странами. Для большинства населения основными напитками оставались кисломолочные продукты и зерновые отвары.

Коллаж: Kazinform/ Nano Banana

Традиционные знания актуальны и сегодня

Даулет Абенов считает, что многие традиционные способы борьбы с жарой не потеряли своей актуальности и в XXI веке. Использование натуральной одежды, сезонное питание, употребление кисломолочных продуктов, рациональное устройство жилища и внимательное отношение к природным условиям помогают легче переносить экстремальные температуры.

По мнению этнографа, многовековой опыт казахского народа свидетельствует о глубоком понимании окружающей среды и умении жить в гармонии с природой. Эти знания, накопленные поколениями, могут быть полезны и современному обществу в условиях глобального изменения климата.

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