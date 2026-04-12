Как казахи справлялись с горем и утратой

Как отмечает в беседе с корреспондентом агентства Kazinform профессор кафедры археологии, этнологии и музеологии исторического факультета КазНУ имени аль-Фараби, доктор исторических наук Бибизия Калшабаева, за этими обычаями стоит не просто следование традициям, а глубокий психологический смысл.

По ее словам, истоки этой культуры уходят в родовую организацию казахского общества. Люди жили родами, делили между собой и радости, и трудности, поэтому чужого горя не существовало.

— Издавна у каждого рода были свои летние и зимние кочевья. Казахи жили родовыми общинами, поэтому и радости, и горести, победы и поражения воспринимались как общее дело. Если беда приходила в одну семью, ее разделял весь род. Отсюда и выражение: «Жұмыла көтерген жүк жеңіл» — вместе любое бремя легче. Даже у самых небогатых людей в такие моменты находились помощники: одни приносили скот на убой, другие — муку, продукты. Отсутствие такой поддержки считалось позором для всего рода, — говорит она.

Эта традиция, по словам ученого, сохранилась и сегодня. Несмотря на изменения в укладе жизни, в моменты утраты рядом остаются родные, соседи и знакомые.

— Смерть человека воспринимается как общая утрата для всех близких. Более того, в народе считается, что быть рядом в дни скорби важнее, чем собираться по радостным поводам. До семи и сорока дней люди продолжают приходить, особенно по четвергам и пятницам, чтобы поддержать семью, — отмечает она.

Плач, известие и сыңсу

Такие традиции, как жоқтау (поминальный плач), естірту (извещение о смерти) и сыңсу (прощальная песня невесты), являются частью общего эмоционального опыта и помогают человеку прожить сильные чувства.

— Жоқтау — это выражение скорби через поэзию. Это не только прощание, но и способ облегчить внутреннюю боль. Как отмечал Абай Кунанбаев, человек не может молчать, когда его охватывает горе «Сөйлемей пенде шыдамас, қайғы отына ашынған» — в плаче чувства находят выход, — говорит Бибизия Калшабаева.

Ранее, по ее словам, жоқтау исполнялся вплоть до годовщины со дня смерти.

— Этнограф Аубакир Диваев отмечал, что казахские поминальные песни отражают ум и душевную красоту женщин-кочевниц. При этом жоқтау — это не истеричный плач, а протяжное, напевное выражение скорби. Даже сегодня можно услышать, что кто-то «не смог достойно оплакать» близкого. Иногда тексты заучивают, а тем, кто не может выразить свои чувства, говорят: «Выскажи то, что внутри». Поэтому у этой традиции большое психологическое значение, — отмечает профессор.

Традиция естірту предполагала бережную и деликатную форму сообщения о смерти.

— Раньше трагические вести не сообщали прямо — для этого существовали особые способы. Например, в легенде «Ақсақ құлан» известие о гибели сына Жошы хану передали через кюй. Во время естірту рядом находились люди, которые помогали семье принять утрату. Сегодня, к сожалению, такие сообщения нередко сразу публикуются в социальных сетях, что противоречит традиционным представлениям, — поясняет она.

Сыңсу также служило способом выразить эмоции.

— Это прощальная песня невесты, покидающей родной дом. Обходя дома родственников, она в песенной форме делилась своими переживаниями — тревогой, грустью, тоской. Это помогало ей психологически подготовиться к новой жизни, — отмечает ученый.

«Көңіл шай»

Постоянные визиты людей в период траура также имеют значение.

— Выражение соболезнований — долг каждого. Это поддержка для семьи. Общение помогает легче перенести утрату. До семи и сорока дней дом не пустует — это способ не оставлять людей наедине с горем. Приходящие разговаривают, поддерживают, успокаивают. Отсюда и традиция «көңіл шай», — объясняет она.

«Тоқым қағар»

Казахская культура учит справляться не только с утратой, но и с тревогой перед неизвестным. Яркий пример — обычай «тоқым қағар», когда человека провожают в дорогу с песнями, шутками и благословениями.

— Этот обряд помогал настроить человека на благополучный путь, придать уверенность. Особенно важен он был для юношей, впервые отправлявшихся в самостоятельную жизнь. Это символ взросления и одновременно способ преодолеть страх перед новым, — отмечает Бибизия Калшабаева.

Таким образом, в традиционном казахском обществе преодоление горя было не личным, а коллективным процессом. Слово, обряд, песня и поддержка окружающих становились основными средствами, помогающими человеку справиться с утратой.

Ранее мы также рассказывали о том, как распространялась информация в традиционном казахском обществе и каким образом новости передавались от одного рода к другому.

Кроме того, историк рассказал о внутреннем устройстве Казахского ханства: высшим административным делением считалось разделение на два крыла.