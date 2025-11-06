Как в Алматы встретили первый снег — фоторепортаж

Жители и гости мегаполиса утром 5 ноября словно окунулись в новогоднюю атмосферу — соцсети наполнились фото и видео заснеженного города, под звуки популярных новогодних песен.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Однако первый снег принес не только праздничное настроение. Он стал настоящим испытанием для автомобилистов — многие не успели переобуть машины, из-за чего утром город погрузился в заторы.

Фото: Александр Павский / Kazinform

У шиномонтажей выстроились очереди, а цены на такси, по традиции, заметно выросли.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform

Как сообщили в акимате, за последние сутки в Алматы выпало около 20 миллиметров осадков — это половина месячной нормы для ноября.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform

Тем временем в соцсетях горнолыжного курорта Шымбулак сообщается, что в горах выпало до 25 сантиметров свежего снега.

Фото: Александр Павский / Kazinform

В городе температура воздуха резко опустилась до −2 градусов. На улицах с самого утра можно увидеть дорожных рабочих и спецтехнику, расчищающих дороги от снега.

Фото: Александр Павский / Kazinform

По данным акимата, коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Уборка улиц началась еще вечером 4 ноября.

Фото: Александр Павский / Kazinform

За это время магистрали дважды прошли подметальную и противогололедную обработку. Особое внимание уделяются мостам, развязкам, подъемам и пешеходным переходам.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Из-за резких перепадов температуры в горной местности местами образовалась гололедица — скользкие участки оперативно обрабатываются силами ГКП «Алматы Тазалық» и подрядных организаций.

Фото: Александр Павский / Kazinform

К уборке улиц привлечено более 900 единиц спецтехники и свыше 2,5 тысячи дорожных рабочих, включая дежурные и патрульные бригады.

Фото: Александр Павский / Kazinform

В работе задействованы пескоразбрасыватели, подметально-уборочные машины, погрузчики и вспомогательная техника.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Отметим, что в Алматы вечером 4 ноября выпал первый снег.