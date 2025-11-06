РУ
    18:27, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Как в Алматы встретили первый снег — фоторепортаж

    В Алматы выпал первый снег — фотокорреспондент агентства Kazinform показал, как город на мгновение превратился в зимнюю сказку.

    Алматы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Жители и гости мегаполиса утром 5 ноября словно окунулись в новогоднюю атмосферу — соцсети наполнились фото и видео заснеженного города, под звуки популярных новогодних песен.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Однако первый снег принес не только праздничное настроение. Он стал настоящим испытанием для автомобилистов — многие не успели переобуть машины, из-за чего утром город погрузился в заторы.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    У шиномонтажей выстроились очереди, а цены на такси, по традиции, заметно выросли.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform
    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Как сообщили в акимате, за последние сутки в Алматы выпало около 20 миллиметров осадков — это половина месячной нормы для ноября.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform
    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Тем временем в соцсетях горнолыжного курорта Шымбулак сообщается, что в горах выпало до 25 сантиметров свежего снега. 

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В городе температура воздуха резко опустилась до −2 градусов. На улицах с самого утра можно увидеть дорожных рабочих и спецтехнику, расчищающих дороги от снега.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По данным акимата, коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Уборка улиц началась еще вечером 4 ноября. 

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    За это время магистрали дважды прошли подметальную и противогололедную обработку. Особое внимание уделяются мостам, развязкам, подъемам и пешеходным переходам.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Из-за резких перепадов температуры в горной местности местами образовалась гололедица — скользкие участки оперативно обрабатываются силами ГКП «Алматы Тазалық» и подрядных организаций.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    К уборке улиц привлечено более 900 единиц спецтехники и свыше 2,5 тысячи дорожных рабочих, включая дежурные и патрульные бригады.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В работе задействованы пескоразбрасыватели, подметально-уборочные машины, погрузчики и вспомогательная техника.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Отметим, что в Алматы вечером 4 ноября выпал первый снег

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

     

