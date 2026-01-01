РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    01:20, 01 Январь 2026 | GMT +5

    Как в Алматы встретили 2026 год

    Алматинцы и гости мегаполиса окунулись в праздничную атмосферу, выйдя на улицы, передает Kazinform.

    Как в Алматы встретили 2026 год
    Фото: Александр Павский \ Kazinform

    Главный новогодний концерт города проходит на площади Астана возле здания КБТУ.

    Он начался в 18.00 вечера, на сцене выступили звезды казахстанской эстрады, в том числе Народный артист РК Алишер Каримов, а также Макпал Исабекова, Акылбек Жеменей, Бейбит Корган, Ringo, Ninety One, Ayree, Жубаныш Женсенулы, Абай Бегей, Асхат Тарғын и другие артисты. 

    Как в Алматы встретили 2026 год
    Фото: Александр Павский \ Kazinform

    Праздничную атмосферу дополняет новогоднее оформление, подсветка, а также хорошее настроение пришедших на площадь.

    Как в Алматы встретили 2026 год
    Фото: Александр Павский \ Kazinform

    За несколько минут до волнительного наступления Нового года на LED-экране размером 10х5, установленном здесь же, продемонстрировали новогоднее поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева. 

    Как в Алматы встретили 2026 год
    Фото: Александр Павский \ Kazinform

    По традиции горожане также осыпали небо многочисленными фейерверками и салютами.  

    Кроме того, был дан главный городской новогодний салют, организованный за счет спонсорских средств.

    При этом все меры безопасности строго соблюдены. 

    Как в Алматы встретили 2026 год
    Фото: Александр Павский \ Kazinform

    Напомним, что новогодние елки зажгли в 2025 году 18 декабря, как и было обещано

    Как в Алматы встретили 2026 год
    Фото: Александр Павский \ Kazinform

    В 2025 году, для встречи 2026 года праздничная карта Алматы была расширена: художественное оформление получили 13 новых локаций

    Часть ранее приобретенных новогодних украшений была восстановлена и повторно использована.

    Как в Алматы встретили 2026 год
    Фото: Александр Павский \ Kazinform

    Также мы выяснили, как менялись новогодние елки Алматы за 11 лет.  

    Альберт Ахметов
    Автор
