Новогоднюю елку зажгут в Алматы 18 декабря

Как стало известно корреспонденту Kazinform, главная новогодняя елка Алматы, как и в предыдущие годы, будет располагаться возле Дворца республики (пересечение проспектов Абая и Достык).

— Главная новогодняя елка города будет зажжена 18 декабря на площади Абая. Дополнительно сообщаем, что зажжение новогодней елки в Медеуском районе планируется на площади парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев (дата и время мероприятия будут определены по согласованию), — сообщили в акимате Медеуского района Алматы в ответе на запрос агентства.

По результатам открытого конкурса, проведенного на веб-портале государственных закупок Республики Казахстан, определен победитель, с которым акимат Медеуского района заключил договор на оказание соответствующих услуг. Благодаря своевременному заключению договора удалось сэкономить около 40 млн тенге, в результате чего общая сумма контракта составила 160 млн тенге.

— Работы по новогоднему оформлению района выполняются в соответствии с утвержденным планом и в рамках предусмотренного бюджетного финансирования. Украшения, приобретенные в предыдущие годы, используются повторно. В текущем году запланирована реставрация имеющихся элементов декора с их последующим применением при праздничном оформлении района, — заверили в акимате Медеуского района.

В аппарате акима Турксибского района Алматы в ответ на запрос Kazinform рассказали, что в текущем году на новогоднее оформление Турксибского района с местного бюджета выделено 200 млн тенге (c НДС).

— В настоящее время проводится конкурс по определению подрядной организации. Согласно технической спецификации, монтаж, демонтаж и вывоз новогодних украшений осуществляется победивший конкурс подрядной организацией на разных локациях района. При оформлении предусмотрено повторное использование прошлогодних материалов, — отметили в акимате Турксибского района.

Ранее мы рассказывали, что в Наурызбайском районе предусмотрели 92,3 миллиона тенге на организацию и проведение комплекса мероприятий по праздничному оформлению района, используют как новые, так и старые украшения.