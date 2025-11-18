РУ
    18:30, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Новогоднюю елку зажгут в Алматы 18 декабря

    В мегаполисе началась подготовка к предстоящим новогодним праздникам. В каждом из районов города в ноябре местные акиматы уже ведут предварительную работу для того, чтобы в декабре украсить улицы и аллеи в честь праздника, передает агентство Kazinform.

    елка
    Фото: акимат Алматы

    Как стало известно корреспонденту Kazinform, главная новогодняя елка Алматы, как и в предыдущие годы, будет располагаться возле Дворца республики (пересечение проспектов Абая и Достык).

    — Главная новогодняя елка города будет зажжена 18 декабря на площади Абая. Дополнительно сообщаем, что зажжение новогодней елки в Медеуском районе планируется на площади парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев (дата и время мероприятия будут определены по согласованию), — сообщили в акимате Медеуского района Алматы в ответе на запрос агентства.

    По результатам открытого конкурса, проведенного на веб-портале государственных закупок Республики Казахстан, определен победитель, с которым акимат Медеуского района заключил договор на оказание соответствующих услуг. Благодаря своевременному заключению договора удалось сэкономить около 40 млн тенге, в результате чего общая сумма контракта составила 160 млн тенге.

    — Работы по новогоднему оформлению района выполняются в соответствии с утвержденным планом и в рамках предусмотренного бюджетного финансирования. Украшения, приобретенные в предыдущие годы, используются повторно. В текущем году запланирована реставрация имеющихся элементов декора с их последующим применением при праздничном оформлении района, — заверили в акимате Медеуского района.

    В аппарате акима Турксибского района Алматы в ответ на запрос Kazinform рассказали, что в текущем году на новогоднее оформление Турксибского района с местного бюджета выделено 200 млн тенге (c НДС).

    — В настоящее время проводится конкурс по определению подрядной организации. Согласно технической спецификации, монтаж, демонтаж и вывоз новогодних украшений осуществляется победивший конкурс подрядной организацией на разных локациях района. При оформлении предусмотрено повторное использование прошлогодних материалов, — отметили в акимате Турксибского района.

    Ранее мы рассказывали, что в Наурызбайском районе предусмотрели 92,3 миллиона тенге на организацию и проведение комплекса мероприятий по праздничному оформлению района, используют как новые, так и старые украшения. 

    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
