Как менялись новогодние елки Алматы за 11 лет

Главная новогодняя елка Алматы как минимум в течение последних 11 лет по традиции располагается на площади перед Дворцом Республики на пересечении проспектов Достык и Абая. Вокруг главного атрибута новогодних торжеств организуют ярмарки, массовые катания и прочую праздничную активность.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Также елки как центр активностей устанавливают и в других районах города. Это площадь Астана (именуемая в народе как Старая площадь) перед зданием КБТУ, пешеходная зона Арбат — Панфилова, парк 28 гвардейцев-панфиловцев, Атакент и после появления «Алматы Арены» на площади перед этим спортивным объектом.

На этих площадках проходят основные новогодние мероприятия, концерты, ярмарки и семейные активности.

В 2014 году основными цветами украшений на елке стали голубые и желтые, под цвет государственного флага РК, на елке можно заметить фигуры бабочек, птичек и национальные орнаменты.

Фото: Александр Павский / Kazinform

В конце декабря 2015 года прошел масштабный парад Дедов Морозов, собравший более 2000 участников в костюмах сказочных персонажей, которые шествовали по улицам города, создавая праздничную атмосферу перед Новым годом.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Это было что-то новое для города, и участники того шествия до сих пор хранят в памяти яркие мгновения. В последующие годы столь массовых шествий по улицам города больше не проводилось. Что касается новогодних елок, то они выглядели просто, но со вкусом.

С 2016 года новогодние елки в Алматы выглядели достаточно просто днем, вся их нарядная составляющая раскрывалась с наступлением темноты, когда включалась подсветка.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform

Встреча 2019 года в Алматы была ознаменована тем, что помимо новогодних елок городское оформление привлекало к себе внимание за счет гигантской фигуры Белки, установленной на Атакенте.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Встреча 2021 года прошла после первой волны пандемии коронавируса, бушевавшей практически весь 2020 год, и городские власти постарались подчеркнуть это в оформлении, сделав его одновременно особенно ярким, чтобы подарить ощущение праздника, и в то же время отдавая дань тому, что происходило.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform

В последующие годы, когда антиковидные ограничения были сняты, праздничные мероприятия вновь стали более массовыми и масштабными, а оформление точек притяжения дополнялось тематическими инсталляциями, заметными как в дневное, так и особенно в вечернее время.

Фото: Александр Павский / Kazinform

В нынешнем, 2025 году, для встречи 2026 года праздничная карта Алматы была расширена: художественное оформление получили 13 новых локаций.

Часть ранее приобретенных новогодних украшений была восстановлена и повторно использована.

Фото: Kazinform