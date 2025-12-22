Новогодние локации появились в разных районах Алматы

Традиционные точки притяжения горожан и гостей мегаполиса расположены на площади Абая, площади Астана, в пешеходной зоне Арбат, на улице Панфилова, в парке 28 гвардейцев-панфиловцев, на территории «Алматы Арена» и в выставочном комплексе «Атакент». На этих площадках проходят основные новогодние мероприятия, концерты, ярмарки и семейные активности.

Фото: акимат Алматы

В этом новогоднем сезоне праздничная карта города была расширена: художественное оформление получили 13 новых локаций. В их числе — озеро Сайран, парки «Гулдер» и «Family», скверы Ганди и Байсеитовой, микрорайоны «Айнабулак», «Жасканат», «Кокжиек» и «Кулагер». Данные пространства украшены световыми инсталляциями, гирляндами и тематическими малыми архитектурными формами, что позволяют жителям различных районов ощутить праздничное настроение в шаговой доступности от дома.

Фото: акимат Алматы

Новогоднее оформление охватило 38 километров городских улиц, включая 12 ключевых проспектов и магистралей. Сотни световых кронштейнов и гирлянд украсили маршрут от международного аэропорта Алматы до центральных улиц города, в том числе улицу Майлина, Кульджинский тракт, Восточную объездную автомобильную дорогу, проспекты аль-Фараби, Достык, Абая и Назарбаева.

Фото: акимат Алматы

Всего в городе оформлены 21 ледовый каток, установлены 480 малых архитектурных объектов, более 2000 световых кронштейнов, украшены 47 мостов и надземных пешеходных переходов, а также порядка 2200 деревьев. В Алматы установлены 74 новогодние елки, из которых 30 — государственные и 44 — частные.

Фото: акимат Алматы

В акимате Алматы отметили, что часть ранее приобретенных новогодних украшений была восстановлена и повторно использована. В этом году обновлены 56 малых архитектурных форм, включая четыре новогодние ели, 45 праздничных домиков и семь крупных световых конструкций.

Фото: акимат Алматы

Также по всему Алматы размещены световые фигуры сказочных персонажей, арт-объекты с символикой 2026 года, декоративные композиции в форме снежинок, подарков, оленей и новогодних шаров. Установленные инсталляции стали популярными фотозонами для жителей и туристов.

Фото: акимат Алматы

Значимым элементом новогоднего оформления стали деревянные домики, выполненные в стиле рождественских ярмарок. Они используются как торговые павильоны, интерактивные площадки и декоративные элементы городской среды.

Фото: акимат Алматы

Отдельное место в праздничном оформлении заняли тематические архитектурные формы «Таза Қазақстан», установленные в международном аэропорту Алматы и на железнодорожном вокзале Алматы-2. Они сочетают новогодний дизайн с экологическим посылом, символизируя заботу о чистоте окружающей среды, бережное отношение к природе и формирование культуры экологической ответственности. В праздничный период они украшают ключевые транспортные узлы и привлекают внимание гостей города и жителей к вопросам устойчивого развития и экологического будущего Казахстана.

Фото: акимат Алматы

Напомним, на прошлой неделе главную елку зажгли в Алматы.



