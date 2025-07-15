Как в Алматы укрепляют оползнеопасные склоны в предгорьях

На брифинге в Региональной службе коммуникаций спикер напомнил, что в 2024 году в районе Каменского плато произошел оползень, в результате которого погибла семья из четырех человек — родители и двое детей.

— На данном участке, чтобы обезопасить в целом склон, нижестоящие жилой комплекс и отдельные индивидуальные жилые строения, были проведены соответствующие работы в рамках режима чрезвычайного положения. На сегодня выполненные мероприятия обеспечивают безопасность проживания для всех соседних массивов, — отметил он.

В рамках ЧС проведены следующие работы: расчищено 1 500 квадратных метров территории склона, демонтировано 800 кубометров бетонных конструкций, установлено 900 кубометров габионных конструкций, построено 772 метра ливневых лотков, смонтировано 496 анкеров, уложено 772 квадратных метра брусчатки на территории ЖК «Сакура», а также 2 660 квадратных метров сетки на троссово-анкерную систему.

Общая стоимость строительно-монтажных работ составила 1,5 млрд тенге.

Аким уточнил, что в прошлом году по всему району были обследованы все оползнеопасные участки — их насчитывается 82. В их числе оказались и частные земли. Собственникам этих участков выданы предписания на проведение работ для обеспечения безопасных условий проживания.

— Мы применяли разные инструменты. Где-то проводили физические работы за счет бюджета. Отдельные участки были отнесены к зоне Р1, где на сегодня введено ограничение на дальнейшую застройку. Проведена комплексная работа, и в настоящее время ситуация находится на особом контроле, — заявил Оразалин.

По итогам обследования состояние 10 участков признано стабильным, на 17 участках проведены работы в рамках ЧС, по 55 участкам приняты комплексные меры, выданы экспертные заключения и рекомендации, четыре участка переведены в зону Р-1, три участка выкуплены или находится в процессе изъятия, по 11 участкам ведется регулярный мониторинг.

Аким подчеркнул, что основная проблема сейчас заключается в участках, находящихся в частной собственности — не все владельцы торопятся проводить необходимые работы.

— Все земли, которые относятся к территории госфонда, на сегодняшний день приведены в порядок, необходимые работы там выполнены, и для проживающих поблизости людей они никакой опасности не представляют. Но, к сожалению, остаются частные земельные участки, по которым ранее были выданы предписания или рекомендации, подтвержденные официальными экспертными заключениями с предварительными техническими решениями. Не все собственники спешат проводить соответствующие работы по укреплению склонов или хотя бы водоотведению, это по фактам срезов горной местности. Поэтому по этим участкам работа продолжается, — отметил он.

По его словам, последний мониторинг был проведен в летний период.

— Мы видим, что ситуация стабильная, но работу будем продолжать. На сегодня в работе остаются порядка 28 участков, которые принадлежат частным собственникам. Все они в курсе. Законодательно установим порядки, и до тех пор, пока работы не будут выполнены, мы методично будем сопровождать этот процесс совместно со всеми уполномоченными государственными органами, — подчеркнул Еркебулан Оразалин.

Также он сообщил, что недавно в акимат города было внесено предложение об усилении мониторинга и надзорных полномочий госорганов в части контроля за такими ситуациями, где необходим дополнительный контроль и регулирование деятельности собственников частных участков.

Ранее в Алматы обсудили меры по устранению рисков на оползнеопасных участках.

Напомним, 8 февраля в микрорайоне «Тау-Самал» Медеуского района по улице Олимпийская предварительно из-за переувлажнения грунта техногенного характера сошла оплывина. В результате происшествия был разрушен жилой дом, под завалами которого обнаружены тела мужчины, женщины и двух юношей-близнецов. Подробнее здесь.

Также мы рассказывали о наиболее оползнеопасных участках в Алматы — где они находятся и какие меры принимаются для обеспечения безопасности.