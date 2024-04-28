Алматы находится у подножия гор, поэтому здесь нередко происходят оползни, в результате которых гибнут люди. Ярким примером служит трагический случай, произошедший в феврале этого года — в микрорайоне «Тау-Самал» в Медеуском районе сошла оплывина, которая унесла жизни четырех членов семьи. Также недавно в горных районах мегаполиса в связи с обильным выпадением осадков сошли грязевые массы. Специалисты «Казселезащита» сообщили, что оползнеопасный период, как правило, начинается с марта и продолжается до наступления холодов. Они также назвали участки, где могут возникнуть оползни. Подробности в материале корреспондента агентства Kazinform.

В горных районах и горах Алматы имеется 145 оползнеопасных участков. В городе наиболее опасными считаются присоединенные к территории мегаполиса микрорайоны и садоводческие общества. Больше всего они расположены в Медеуском районе. В феврале этого года рабочая группа в составе представителей районного акимата, ДЧС, «Алматы Су», «Казселезащита» проверили участки Медеуского района и выявили ряд нарушений, а также дали рекомендации.

Согласно данным «Казселезащиты», специалисты побывали в садоводческом товариществе «Аврора», дом 68. На участке выявлено отсутствие ливневой канализации вдоль улиц Тышканбаева и Олимпийская, вследствие чего вода размывает откосы и насыпи дороги и тем самым попадает на участок дома № 68. Данная ситуация может повлиять на ограничение проезда автотранспорта.

Фото: ГУ «Казселезащита»

— Рекомендуется разработать проект по строительству системы отвода ливневых вод, — сообщили в ведомстве.

Следующая локация — садоводческое товарищество «Здоровье», улица Сиреневая, 53. На участке примыкания подпорной стены выявлены вертикальные сквозные трещины. Отсуствие ремонтных работ может привести к обрушению на соседние участки.

Фото: ГУ «Казселезащита»

Фото: ГУ «Казселезащита»

— Необходимо произвести проверку подпорной стены и обследование конструкций подпорной стены, а также разработать мероприятия по усилению/демонтажу конструкций стены и грунта обратной засыпки (для выполнения работ собственником). Кроме того, необходимо провести проверку септиков на гермитичность, — порекомендовали в «Казселезащита».

Далее улица Кожабергенова, 10а. К участку примыкает железобетонная подпорная стена высотой около 8 метров. На участке, расположенном по верхнему ярусу стены, находятся многоквартирные дома высотой 3-4 этажа. По поверхности стены видны места установки инъекционных свай. Текущее техническое состояние конструкций требует подтверждение их безопасности.

Фото: ГУ «Казселезащита»

— Рекомендуется произвести проверку жилого комплекса, экспертной организации произвести обследование конструкций подпорной стены, для выполнения работ собственником, сообщили в Казселезащите.

Садоводческое товарищество «Аврора», улица Кербулакская, 1. На участке выявлен дренажный септик, наблюдается отсутствие поверхностного водоотвода с участка. Данные факторы могут спровоцировать формирование оползнеопасного участка.

Фото: ГУ «Казселезащита»

Рекомендуется экспертной организации провести повторный осмотр, с выработкой рекомендаций для собственников. А также провести проверку септиков на гермитичность.

Улица Байконурская, 66/1. По соседству с участком расположено здание бесхозной старой котельной с дымовой трубой (высотой свыше 15 метров).

Фото: ГУ «Казселезащита»

Техническое состояние данных конструкций требует подтверждения на безопасность. Есть возможность обрушения на близлежащие строения. Кроме того, на примыкающих участках происходит несанкционированная засыпка лога привозным грунтом.

Рекомендуется провести техническое обследование дымовой трубы и русла реки.

Садоводческое товарищество «Домостроитель», улица Алмалыкская, 16. Вдоль улицы отсутствует ливневая канализация, что может привести к формированию оползнеопасных участков. Рекомендовано разработать ПСД на строительство ливневой канализации.

Фото: ГУ «Казселезащита»

Улица Ладушкина, 150, ЖК «Зеленая Долина». На юго-восточной стороне от жилого комплекса расположен пустой участок (земельный участок находится в зоне Р-1). Жители ЖК «Зеленая Долина» опасаются возможного грунтового оползня.

Фото: ГУ «Казселезащита»

— Рекомендуется проверить обозначенный земельный участок на дальнейшую застройку. Также с учетом наличия инженерных сетей построенных хозяйственным способом необходимо проверить техническое состояние сетей, — заключили специалисты Казселезащиты.

Улица Оспанова, 87/1 и улица Кожабергенова, 2. В этом месте расположены два соседних участка, примыкающих к построенному многоэтажному жилому комплексу. По разделительным линиям участков построены комплексы подпорных стен с контрфорсами высотой до 8 метров.

Фото: ГУ «Казселезащита»

Фото: ГУ «Казселезащита»

Необходимо провести проверку законности построек и экспертной организации произвести обследование конструкций подпорной стены и выработать рекомендации по отводу ливневых стоков, для выполнения работ собственником, заключили в Казселезащите.

Улица Олимпийская, 81. Рядом с участком расположена железобетонная подпорная стена высотой около 8 метров. Техническое состояние подпорных конструкций требует подтверждения их безопасности.

Фото: ГУ «Казселезащита»

— Рекомендуется произвести проверку многоэтажного дома и экспертной организации провести обследование. А также провести проверку септиков на гермитичность, — сказали в Казселезащите.

Улица Алмалыкская, 9а. Выявлены потенциально оползнеопасные участки. Рекомендуется экспертной организации провести повторный осмотр, а также проверку септиков на гермитичность.

Фото: ГУ «Казселезащита»

Садоводческое товарищество Домостроитель, 214. В «Казселезащите» отметили, что с учетом опасного склона необходимо ограничить дальнейшую застройку данного массива, возможны сходы оползневых участков. Для минимизации этих процессов необходимо провести обустройство ливневой канализации по существующим дорогам.

Фото: ГУ «Казселезащита»

— Рекомендуется внести предложение по ограничению застройки в данном массиве (Р-1). Экспертной организации нужно провести техническое инструментальное обследование, разработать ПСД по строительству системы отвода ливневых вод. Также необходимо провести проверку септиков на гермитичность, — добавили в госучреждении.

В Казселезащите также отметили, что необходимо ограничить дальнейшую застройку в садоводческом товариществе Домостроитель, 230, из-за возможного схода оползня. Для минимизации этих процессов необходимо провести обустройство ливневой канализации по существующим дорогам.

Фото: ГУ «Казселезащита»

— Рекомендуется внести предложение об ограничении застройки данного массива (Р-1), экспертной организации провести техническое инструментальное обследование с выработкой рекомендаций, провести проверку на предмет среза склона, — подчеркнули специалисты Казселезащиты.

Также оползнеопасные участки выявлены в микрорайоне «Каменское плато» по улице Ладушкина, № 49, 50, 64, 80, 84, 86, 120а, 120/3, 120/5, 121б, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,131, 164/8, 164/9. Специалисты «Казселезащита» заявили, что расположенный выше жилого массива склон подвергается подмывам.

Фото: ГУ «Казселезащита»

— С учетом опасного склона необходимо ограничить дальнейшую застройку данного массива, возможны сходы оползневых участков. Рекомендуется внести предложение об ограничении застройки данного массива, экспертной организации провести техническое инструментальное обследование с выработкой рекомендаций, разработать ПСД на ливневую канализацию. А провести проверку септиков на гермитичность, — отметили в госучреждении.

В садоводческом товариществе «Здоровье» обширный жилой массив домов расположен на террассированном склоне, выявлены многочисленные дома капитальной застройки. Отсутствует система ливневой и общегородской канализации, то есть слив воды производится в дренирующие септики.

Фото: ГУ «Казселезащита»

Экспертной организации рекомендовано провести повторный осмотр и техническое инструментальное обследование с выработкой рекомендаций, а также провести проверку септиков на гермитичность.

По адресам Конил-Толкыны 2, 2а, 2б, 2в, 4 расположенный выше жилого массива склон подвергается подмывам. Заметно формирование оползнеопасных участков, потенциально опасных для соседних строений.

Фото: ГУ «Казселезащита»

Рекомендуется экспертной организации провести повторный осмотр и техническое инструментальное обследование с выработкой рекомендаций, а также — проверку септиков на гермитичность.

По улице Шокая, 203-205, зафиксированы три грунтовых среза, расположенных на близком друг от друга расстоянии. На одном из срезов залиты тяжелые железобетонные конструкции, без систем усиления склонов. Имеющееся строение способно обрушиться со значительной частью грунтового склона. Текущая ситуация несет угрозу возникновения чрезвычайной ситуации.

Фото: ГУ «Казселезащита»

Фото: ГУ «Казселезащита»

По территории садоводческого товарищества (СТ Подснежник, участок 37, Коктобе-1, участок 110, участок 98) наблюдаются участки с обвалами (оползнями) грунта, угрожающие целостности расположенных выше участков. Также наблюдаются многочисленные участки среза склонов, подготовленные под дальнейшее строительство жилых домов, а также с построенными домами.

Фото: ГУ «Казселезащита»

Фото: ГУ «Казселезащита»

— Необходимо разработать рекомендации по усилению и укреплению склонов, созданию системы ливневой канализации. Рекомендуется проведение проверки департаментом экологии Алматы, — заключили в Казселезащите.

Микрорайон «Кенсай-2» (выше улицы Шокай), № 168, 172, 174, 176. На участках склонов, примыкающих к дорогам, фиксируются многочисленные вертикальные подрезки грунта, без устройства усиления, способные привести к обвалам грунта. Наблюдаются участки подмыва асфальтированной автодороги. Существует вероятность обрушения грунта на дорожное полотно.

Фото: ГУ «Казселезащита»

Фото: ГУ «Казселезащита»

Фото: ГУ «Казселезащита»

Экспертной организации рекомендовано разработать инженерное решение для укрепления участков дороги от обрушения и подмывов.

Улица Жамакаева около дома № 318/44 (под оползнеопасным склоном МКЛТ «Сункар»). Вдоль серпантинной дороги наблюдаются многочисленные участки с неусиленным вертикально обрезанным склоном. Выявлен участок с обвалившимся грунтом от сошедшего оползня. На верхней и нижней частях склона ведется строительство многоуровневых жилых домов с подрезкой склона и уничтожением плодородного слоя грунта.

Фото: ГУ «Казселезащита»

Фото: ГУ «Казселезащита»

Фото: ГУ «Казселезащита»

Как сообщили в Казселезащите, существующий участок оголенного после оползня грунта со временем будет размываться и расширяться, что может привести к повторению схода оползней. Рекомендуется произвести разработку ПСД по укреплению оползневого участка.

В микрорайоне «Аскартау», по улице Курортная, около дома 21 ведется строительство жилого дома путем подрезки склона и выравнивания площадки. Подпорные и укрепительные конструкции отсутствуют. Существует вероятность сползания жилого дома вниз по склону.

Фото: ГУ «Казселезащита»

В Казселезащите рекомендуют произвести проверку на законность строений.

Также в «Казселезащите» сообщили, что по адресам Курортная 134 и 5, на склонах массива расположено большое количество многоэтажных жилых домов индивидуальной застройки. Наблюдаются участки с вертикальной подрезкой склонов, выравненные под строительство.

Фото: ГУ «Казселезащита»

Кроме того, по улице Керей-Жанибек хандар напротив жилого дома № 412 (въезд в микрорайон «Бутаковка»), на склоне горы проведен срез склона под серпантинную дорогу и строительство жилых домов. Мероприятия по усилению склонов не проводились.

Фото: ГУ «Казселезащита»

— По склонам наблюдаются промывы и обвалы грунтовых стенок. Угроз, способных привести к возникновению чрезвычайной ситуации, не выявлено. Рекомендуется рассмотреть необходимость запрета на дальнейшее строительство в данном массиве, — отметили в ведомстве.

В микрорайоне «Бутаковка», по улице Южный, 18 выявлено два дома, расположенных в потенцильно опасных участках устьев склонов. Наблюдаются следы старых оползней и текущие промывы грунта. Кроме того, ведется строительство жилого дома и подготовка участков путем среза склона. Угроз, способных привести к возникновению чрезвычайной ситуации, не выявлено.

Фото: ГУ «Казселезащита»

Специалисты также побывали на западном склоне горы Коктобе. Здесь проведен срез склонов под многочисленные серпантинные дороги и строительство жилых домов. Мероприятия по усилению склонов не проводились. В связи с отсутствием деревьев и кустарников, наблюдаются промывы и обвалы грунтовых стенок. Однако угроз, способных привести к возникновению чрезвычайной ситуации, не выявлено.

Фото: ГУ «Казселезащита»

Фото: ГУ «Казселезащита»

В микрорайоне «Юбилейный», по улице Касыма Кайсенова, около дома № 105/11 производится засыпка естественного лога для дальнейшей постройки нового здания. Засыпка производится каменистым грунтом без обеспечения мер по сохранению плодородного слоя грунта и деревьев. По поверхности засыпанного участка образовались многочисленные трещины, наблюдаются следы схода оползней.

Фото: ГУ «Казселезащита»

Фото: ГУ «Казселезащита»

— На другом участке видны многочисленные срезы грунта под строительство жилья и дорог. Местами склоны расположены близко к строениям и угрожают целостности зданий. Рекомендуется проведение проверки департаментом экологии Алматы на предмет среза склона, — отметили специалисты.

Далее идет улица Султангазина, 1/3. На участке выполнен срез склона и выровнена площадка под строительство. Высота грунтовых стен незначительна. Факторов, способных привести к возникновению чрезвычайной ситуации, не выявлено.

Фото: ГУ «Казселезащита»

Фото: Kazinform

Садоводческое товарищество «Геолог» (микрорайон «Кенсай»). В верхней части горы построен многоуровневый капитальный дом. Нижний участок склона террассирован и местами подрезан собственниками ИЖС под строительство.Казселезащита рекомендует проведение проверки на предмет среза склона, разработать рекомендации по строительству системы ливневой канализации и проведению мероприятий по укреплению склонов.

Фото: ГУ «Казселезащита»

Улица Бутаковская, 5Б. На участках склона, расположенного выше жилых строений, наблюдаются промывы грунта. Участок является потенциально опасным, однако на текущий момент угрозы оползня не выявлено.

Фото: ГУ «Казселезащита»

Улица Речка Казачка, 14. На обследуемом участке расположен жилой массив с домами индивидуальной частной бессистемной застройки. По границе многих участков наблюдаются перепады по высоте склонов, выявлены факторы, способные привести к возникновению чрезвычайной ситуации.

Фото: ГУ «Казселезащита»

Фото: ГУ «Казселезащита»

Фото: ГУ «Казселезащита»

Рекомендуется экспертной организацией провести техническое обследование.

Улица Бегалина, дачный переулок 18/2, 51, 45, 25. Над индивидуальным жилым домом расположен склон с отсутствующим растительным слоем. На верхней части склона расположен строящийся многоквартирный жилой дом. При строительстве жилого дома производилась вертикальная подрезка грунта без укрепления. Рекомендуется проведение проверки.

Фото: ГУ «Казселезащита»

Улица Керей-Жанибек хандар, 85/57 в южной части расположен участок под строительство ЖК «Алатау Хилс». На обследуемом участке проведена планировка грунта с выравниванием склона под будущее строительство. Факторов, способных привести к возникновению чрезвычайной ситуации на текущий момент, не выявлено. Рекомендовано проведение проверки на законность построек.

Фото: ГУ «Казселезащита»

Улица Омарова, 25/1. Жилой многоквартирный комплекс расположен на участке рядом с логом. При выполнении работ по строительству комплекса производилась вертикальная подрезка грунта.

Фото: ГУ «Казселезащита»

— Участки со срезанным склоном не усилены. На противоположной части лога расположен комплекс домов индивидуальной застройки. На одном участке ведутся земляные работы. Изымаемый грунт сыпется в лог. Рекомендуется проведение проверки, — заключили в Казселезащите.

«Кенсай-2», дорога на кладбище. По восточной обочине дороги устроена подпорная стена из фундаментных блоков с монолитным поясом поверх блоков. Пространство между стеной и откосом полностью заполнено грунтом. На стене фиксируются глубокие сквозные трещины от подпора грунта. По откосу наблюдаются следы систематических обвалов грунта. Рекомендуется разработать проектные решения.

Фото: ГУ «Казселезащита»

Фото: ГУ «Казселезащита»

Садоводческое товарищество «Дружба спорт», 54. В 2023 году, на участке расположенном выше по склону, сошел оползень и повредил хозяйственные постройки. Причиной послужил трубопровод подачи воды, уложенный хозспособом. Верх оползня расположен рядом с грунтовой автодорогой. Учитывая, что на участке оползня грунт не защищен от атмосферных осадков и паводковых вод, образовавшийся провал будет увеличиваться и расширяться, как вверх на дорогу, так и в ширину. Рекомендуется проведение работ по террассированию склона и посадок деревьев и кустарников для укрепления склона.

Фото: ГУ «Казселезащита»

Фото: ГУ «Казселезащита»

По улице Бишкек, 41 выявлены многочисленные участки со следами сошедших оползней и вертикальных подрезов грунта для индивидуального строительства. Угроз, способных привести к возникновению чрезвычайной ситуации, не выявлено. Однако часть участков с домами, расположенными рядом с подрезами и старыми оползнями, являются потенциально опасными. Рекомендуется разработать проектные решения по усилению склонов.

Фото: ГУ «Казселезащита»

Улица Бегалина, 216. На обследуемом участке, а также на прилегающих склонах смонтированы укрепляющие конструкции из сетчатых габионов.

Фото: ГУ «Казселезащита»

Фото: ГУ «Казселезащита»

По поверхности грунта верхних участов наблюдаются следы просадок. Между верхними и нижними участками расположен крутой склон. Также наблюдаются другие участки со схожими проблемами и подпорными стенами из монолитного железобетона. Рекомендуется провести проверку и дополнительное обследование существующих строений на данном участке.

Фото: ГУ «Казселезащита»

Школа № 194, поселок Кольсай. В ходе обследования было установлено критическое состояние прилегающего холма к зданию школы, в следствии осадков происходит формирование оползнеопасного участка. Требуется выполнить подпорные конструкции вдоль участка школы общей протяженностью 100-120 метров с южной стороны.

Фото: ГУ «Казселезащита»

Улица Талгата Бегельдинова, 35. На обследуемом участке перепад по холму составляет 3-12 метров, на склоне видны многочисленные участки промывов, корневая система деревьев ослаблена (возможны падения). На данном участке в 2021 году был сход оползня объемом свыше 250 кубометров, были повреждены заборы участков. Для обеспечения безопасности жизнедеятельности необходимо разработать экспертной организацией инженерное решение и провести работы (устройство подпорной конструкции) по недопущению повторных сходов оползней.

Фото: ГУ «Казселезащита»

Садоводческое товарищество «Статистика», д. 58. В ходе визуального осмотра жилого частного дома были выявлены: срезка холма для строительства дома, несоблюдение СНиП (Строительные нормы и правила) при строительстве. В садоводческом товариществе «Пенсионер -1, участок 66 в ходе осмотра выявлен участок склона (площадью 30-40 квадратных метров) с размытыми трещинами в грунтовом слое.

Фото: ГУ «Казселезащита»

Орманова, 123. В ходе визуального осмотра территории частного участка выявлен срез холма (по длине участка) высотой до 8 метров. Подпорные конструкции отсутствуют. Возможны обвалы грунта.

Фото: ГУ «Казселезащита»

Фото: ГУ «Казселезащита»

Речка Казачка, дом 40. В ходе визуального осмотра выявлен перепад по холму свыше 5 метров, проходящий по границам участков. Данная линия укреплена жителями самостоятельно, но состояние этих укреплений критическое.

Фото: ГУ «Казселезащита»

Возможны обвалы строений и сход оползневых масс. Рекомендовано разработать инженерные решения по укреплению склонов и выполнить аварийно-восстановительные работы для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Стоит отметить, что в ходе визуального осмотра специалистами были даны рекомендации по всем 145 опасным участкам.