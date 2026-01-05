РУ
    20:05, 04 Январь 2026 | GMT +5

    Как становятся хирургами в регионах: опыт врача из Тараза

    Годы учебы, часы в операционных и ночные дежурства делают путь в медицину долгим и непростым. С какими трудностями сталкиваются молодые врачи и почему профессия все реже привлекает молодежь в материале корреспондента агентства Kazinform.

    ж
    Фото: личный архив Н. Кондратенко

    Николай Кондратенко уже три года работает врачом-хирургом в родном Таразе. Решение связать жизнь с медициной он принял еще в детстве, хотя в семье врачей не было.

    — Будучи студентом, иногда думал все бросить и пойти учиться на строителя — быстрее закончить вуз и начать зарабатывать. Но что-то удержало. Сейчас понимаю, что ни капли не жалею, что тогда не свернул, — говорит он.

    Университет и выбор пути

    Обучение будущего хирурга заняло восемь лет — шесть в аудиториях и еще два — в ординатуре, уже в условиях реальной клинической практики.

    — Сначала выбираешь направление — педиатрия, лечебное дело или стоматология. Я окончил лечебное дело. После шести лет можно работать врачом общей практики, но если хочешь узкую специализацию, путь продолжается. В хирургии есть нейро-, кардио- и другие направления, каждое требует дополнительного времени, — рассказывает Николай.

    а
    Фото: личный архив Н. Кондратенко

    Медицинское образование он получил в КРСУ в Бишкеке — выбор был обусловлен финансовыми причинами и возможностями для прохождения ординатуры в крупных клиниках.

    — Ординатура всегда проходит в больнице. Ты уже врач, но без полной ответственности — все назначения и действия согласовываются с куратором, — поясняет он.

    Обучение оказалось недешевым. В первый год семья выплачивала около 240 тысяч тенге, затем расходы выросли до 400–500 тысяч тенге в год. При этом обучение в ординатуре также остается платным.

    — В те годы для жизни хватало сравнительно скромных средств. Сегодня при тех же условиях пришлось бы тратить не менее 250 тысяч тенге в месяц, хотя прошло всего около десяти лет, — отмечает хирург.

    Ординатура: настоящая практика

    Ординатуру Николай называет ключевым этапом становления врача.

    — Теория и оценки не показатель. Каким специалистом ты станешь, показывает только практика, — говорит он.

    а
    Фото: личный архив Н. Кондратенко

    За два года он прошел сосудистую, торакальную, абдоминальную, гнойную хирургию и проктологию. В среднем все эти два года в день было по 2-3 операции, а при сложных вмешательствах — одна, но продолжительностью до 6-7 часов.

    Именно в ординатуре он впервые столкнулся со смертью пациента.

    — Ночное дежурство, пустой коридор, тело пациента, которое ты готовишь к передаче родственникам. Ощущение тяжелое, но к этому тоже приходится привыкать, — вспоминает Николай.

    Сообщать такие новости родственникам молодым врачам, как правило, не приходится — это делает заведующий отделением.  

    — Ординаторы не просто наблюдают за процессом. Это полноценное участие в операции в роли ассистента. Операции часто идут в четыре или шесть рук, на крупных вмешательствах всегда несколько ассистентов, — поясняет хирург.

    а
    Фото: личный архив Н. Кондратенко

    Нет времени «просто учиться»

    Многие молодые люди теряют интерес к профессии, когда понимают, что учеба не ограничивается парами.

    — Диплом получить несложно. Сложно стать хорошим врачом. Нужно буквально жить в клинике, оставаться на ночные дежурства. Подработка отвлекает, но без нее многие не выживают. Чтобы компенсировать это приходилось быстрее соображать и усваивать материал, — признается он.

    С четвертого курса Николай, как и другие студенты, мечтавшие оперировать, после лекций посещал хирургический кружок, где навыки отрабатывались на органах животных.

    Участвовал в олимпиадах и конференциях в Алматы, Бишкеке и Астане.

    — В Астане мы зашивали ахиллово сухожилие специальным швом, участвовали в заданиях по трансплантологии. Это был серьезный практический опыт, — рассказывает он.

    а
    Фото: личный архив Н. Кондратенко

    Домашние задания студентов медиков тоже были нетипичными. Например, сначала простое изучение более 150 хирургических инструментов, затем отработка швов на резиновых уплотнителях, а после и на настоящем мясе.

    — Однажды всю ночь сшивал два куска говядины. Наутро вся группа пришла со своими «работами», куски говядины, бараньи кишки, другие органы. Потом, конечно, все выбросили, — улыбается врач.

    Далеко не все переживают весь этот сложный, но увлекательный опыт. Например, вместе с Николаем диплом получила примерно половина от общего числа студентов, поступивших на первый курс. При этом далеко не все они работают по профессии.

    Ожидания и реальность

    Еще одно испытание — столкновение с реальностью профессии.

    — Впервые в операционную я зашел на третьем курсе. Запах работающего коагулятора вызывал тошноту, дольше 15 минут находиться там не мог. Были сомнения, смогу ли вообще работать хирургом. Но, со временем привыкаешь, — говорит Николай.

    Сегодня он работает хирургом в поликлиниках № 8 и № 2 Тараза. В одной проводят в основном амбулаторные операции и послеоперационный уход, в другой — более сложные вмешательства под местным наркозом.

    За практику он выполнил более 300 операций, однако по-настоящему стоящими он считает меньше 100, остальные — рядовые будни.

    а
    Фото: личный архив Н. Кондратенко

    Проблемы региона и мотивация

    Для повышения квалификации врачам Жамбылской области зачастую приходится уезжать в Алматы и Астану. Николай планирует углубиться в сосудистую хирургию. Обучение возможно за счет работодателя, но с обязательной отработкой.

    — Перейти из одной специальности в другую нельзя без новой ординатуры. Реалистичный путь — рост внутри своего направления, — поясняет он.

    По его словам, молодежь все реже выбирает медицину из-за сложности и длительности обучения.

    — Семь лет без стабильного дохода, постоянная занятость, минимум времени на личную жизнь. Кому-то проще выучиться за 3-4 года и получать сопоставимую зарплату, и я их понимаю, не считаю такое решение неправильным. Каждый должен выбирать то, что ему по душе, — считает хирург.

    Еще одна проблема — отток кадров в мегаполисы.

    — Там больше клиник, лучше оборудование и выше спрос. Чтобы удержать врачей в регионах, нужны условия для профессионального роста, — уверен он.

    При этом, отмечает Николай, многие приходят в медицину с завышенными ожиданиями.

    — Думают, что хирург — это большие деньги. На деле зарплаты средние. Врач должен прежде всего помогать, а не зарабатывать, — говорит он.

    Машина времени

    — Если бы я мог вернуться назад, путь бы не менял. Но больше внимания уделял бы учебе. Будущим врачам советую заранее интересоваться профессией и использовать возможности ординатуры. Каждая крупица знаний, полученная там, пригодится в будущем. Сейчас я понимаю, сколько бы я не находился в операционной — этого всегда будет мало. Всегда есть чему учиться и к чему стремиться, — резюмирует хирург.

    а
    Фото: личный архив Н. Кондратенко
    Алексей Поляков
