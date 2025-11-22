Как обстоят дела со строительством межрайонных больниц в Жамбылской области

О проекте строительства межрайонных центральных больниц в Жамбылской области заговорили больше двух лет назад. Тогда его презентовала как шаг к тому, чтобы сельчане получили доступ к современной медицине не только на бумаге, но и в реальности.

Сейчас, чтобы попасть к узкому специалисту или пройти сложную диагностику, жителям отдаленных сел приходится ехать в Тараз. В районных больницах не хватает либо оборудования, либо врачей нужного профиля. Поэтому цель проекта изначально звучала четко — сократить расстояние до получения неотложной и специализированной помощи с нынешних 500 до 200 километров.

Сегодня конкретные шаги к достижению этой цели сделаны только в двух из трех МЦРБ. На реконструкцию зданий потратили 3,4 млрд тенге, еще почти 2 млрд тенге планируется направить на оборудование. С учетом предстоящих расходов сумма вполне может вырасти вдвое. Вопрос в том, что именно изменит это для людей?

В новых больницах обещают установить МРТ, ангиографы и компьютерные томографы. Открыть детское, неврологическое, терапевтическое, родильное, гинекологическое, реанимационное, хирургическое, инфекционное и реабилитационное отделения, дневной стационар, физиотерапию, лаборатории.

Фото: Акорда

Будут доступны рентген, УЗИ, ЭКГ, флюорография, стоматологическая хирургия. Отдельно отмечается открытие узкопрофильных центров — кардиологии, инсультного центра и травматологии. Приемное отделение переведут на работу по триаж-системе — пациентов будут сортировать по срочности, чтобы помощь оказывали быстрее.

Главный аргумент таких вложений — люди смогут получать сложное лечение на месте, не выезжая в областной центр. Это должно сэкономить время, снизить риски при транспортировке и, разгрузить таразские стационары.

В управлении здравоохранения говорят, что для подвоза пациентов из сел будут предусмотрены санитарные автомобили. Правда сейчас пока неизвестно, какие именно машины задействуют — новые или перераспределенные из существующего автопарка.

Финансирование дальнейшей работы МЦРБ обещается обеспечивать через Фонд социального медицинского страхования.

Мерке

Заместитель руководителя управления образования Ерик Мусабаев сообщил, что на реконструкцию центральной больницы Меркенского района с расширением приемного отделения в прошлом году выделили 1,1 млрд тенге. В этом году дополнительно запросили еще 144,8 млн тенге.

— На сегодня строительные работы завершены на 100%, сейчас идет оформление документов для передачи объекта на баланс, — отметил он.

Фото: управление здравоохранения Жамбылской области

Однако построить больницу — это лишь половина дела. Основные расходы появились, когда пришло время оснащать ее современным оборудованием, как и обещали местным жителям.

— По плану, утвержденному в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» на 2023–2025 годы, в общей сложности на аппараты ангиографа, компьютерного томографа, магнитно-резонансного томографа в Меркенскую многопрофильную центральную больницу на 2025 год было выделено 1,9 млрд тенге, — добавил Е. Мусабаев.

До конца года местные власти должны завершить все необходимые бюрократические процедуры, поскольку прием пациентов планируется начать уже с января 2026 года.

Талас

В Таласском районе на реконструкцию больницы затратили вдвое больше, чем в Мерке. Здесь из «Специального государственного фонда» выделили 2,3 млрд тенге.

Конкурс выиграло ТОО «Тараз Курылыс Инвест», работы уже идут и по информации управления здравоохранения, в настоящее время выполнены примерно на 20%.

Фото: управление здравоохранения Жамбылской области

Подробной информации по закупке оборудования управление предоставить пока не может, а строительные работы обещают завершить до конца следующего года.

Шу

В Шуском районе пока идут подготовительные работы и ситуацию оценить сложно. Сейчас рассматриваются документы и формируется бюджет.

— По проекту «Реконструкция Шуской городской больницы на 200 коек» проведена оптимизация, стоимость медицинского оборудования сокращена почти на 4 млрд тенге. Также завершена разработка проектно-сметной документации. На сегодняшний день получено заключение «НЦЭЛС и МИ» и представлено в РГП «Госэкспертиза». Заключение государственной экспертизы планируется получить до декабря 2025 года, — отметили в управлении здравоохранения.

Фото: управление здравоохранения Жамбылской области

Проектированием занимаются специалисты из Актобе. ТОО «Гипрогаз» за свою работу возьмут 31,3 млн тенге. Несмотря на то что работы еще не начались, медики обещают завершить их, как и в Каратау, до конца 2026 года.

Кадры

В управлении здравоохранения области уверяют, что кадровая ситуация находится под контролем. В связи с преобразованием местных больниц в МЦРБ будут приняты на работу необходимые специалисты согласно нового штатного расписания. Молодых специалистов, как и в других случаях при переезде в районы, стимулируют социальной поддержкой.

— В нынешнем году 41 сотруднику выделили 367,3 млн тенге на покупку или строительство жилья, 129 специалистам выплатят 47,6 млн тенге подъемных, — отметил Е. Мусабаев.

Дефицит кадров по-прежнему стараются решить силами местных специалистов. В этом году обучение проходят 2 468 медработников (589 врачей и 1 879 среднего персонала). Уже подготовлены 1 891 из них.

Фото: Правительство РК

Телемедицина и цифра

Одним из ключевых элементов модернизации здравоохранения Жамбылской области называют внедрение телемедицины и цифровых сервисов в МЦРБ Меркенского, Таласского и Шуского районов. В условиях большой территории и нехватки узких специалистов именно цифровые решения рассматриваются как одно из немногих реальных способов обеспечить доступ к качественной помощи на местах.

МЦРБ будут активно подключать к государственным цифровым платформам и региональным ИТ-решениям, включая, конечно же, комплексную медицинскую информационную систему Damumed.

— Истории болезней пациентов будут вестись в цифровом формате, что позволит отслеживать лечение даже при обращении в разные районы, — пояснили в управлении.

Записаться на прием можно будет онлайн через портал egov.kz, приложения eGov mobile и Damumed.

Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

Телемедицинские консультации станут связующим звеном между районными и областными больницами. Врач МЦРБ сможет организовать видеоконсилиум со специалистами из областного центра или профильной республиканской клиники по сложным случаям. Также медики смогут оперативно консультироваться друг с другом по результатам КТ, МРТ и рентгена, что избавит пациентов от лишних поездок в город ради уточнения диагноза.

Ранее мы рассказывали об острой нехватке врачей в Жамбылской области.

Медорганизации области неэффективно потратили 32,3 млрд тенге, при этом в Таразе только одна поликлиника работает без перегрузки.