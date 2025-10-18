Только одна поликлиника в Таразе работает в пределах своей мощности

По результатам анализа прошлогодних показателей установлено, что общая текущая мощность всех амбулаторно-поликлинических организаций по Жамбылской области составила 12 146 человек в смену. На начало 2025 года в области функционируют 56 организаций здравоохранения, оказывающих стационарную помощь. Коечный фонд составляет 6 087 мест.

Наибольшая нагрузка выпадает на городские поликлиники областного центра. При проведении аудиторской проверки было установлено, что из шести действующих государственных поликлиник только одна работает в пределах своей мощности.

При этом в регионе зафиксирован рост госпитализаций на 8,8%, что, по мнению специалистов, свидетельствует о недостаточной эффективности амбулаторной службы и слабой профилактической работе.

Дополнительной проблемой остается устаревшая медицинская техника. Оснащенность оборудованием в регионе составляет 77,8%, средний износ — 38,8%. Новое оборудование поступает медленнее, чем имеющееся устаревает, что не позволяет качественно обновить материально-техническую базу.

Совокупность этих факторов отражается на главном показателе работы системы здравоохранения — уровне смертности. В прошлом году он составил 6,11 на 1 000 человек, что на 2,2% выше, чем в 2022 году. За тот же период младенческая смертность выросла на 18,9%, а материнская — на 12,7%.

Ранее мы уже рассказывали о том, что в Жамбылской области наблюдается острая нехватка врачей.

Медучреждения закрывают из-за использования нелегального оборудования, а в одной из ЦРБ недавно шестилетний мальчик умер во время планового лечения.