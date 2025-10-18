РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:46, 18 Октябрь 2025 | GMT +5

    Только одна поликлиника в Таразе работает в пределах своей мощности

    Чтобы исправить ситуацию, специалисты рекомендуют пересмотреть нагрузку на врачей и количество прикрепленных пациентов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    больница
    Фото: freepik.com

    По результатам анализа прошлогодних показателей установлено, что общая текущая мощность всех амбулаторно-поликлинических организаций по Жамбылской области составила 12 146 человек в смену. На начало 2025 года в области функционируют 56 организаций здравоохранения, оказывающих стационарную помощь. Коечный фонд составляет 6 087 мест.

    Наибольшая нагрузка выпадает на городские поликлиники областного центра. При проведении аудиторской проверки было установлено, что из шести действующих государственных поликлиник только одна работает в пределах своей мощности.

    При этом в регионе зафиксирован рост госпитализаций на 8,8%, что, по мнению специалистов, свидетельствует о недостаточной эффективности амбулаторной службы и слабой профилактической работе.

    Дополнительной проблемой остается устаревшая медицинская техника. Оснащенность оборудованием в регионе составляет 77,8%, средний износ — 38,8%. Новое оборудование поступает медленнее, чем имеющееся устаревает, что не позволяет качественно обновить материально-техническую базу.

    Совокупность этих факторов отражается на главном показателе работы системы здравоохранения — уровне смертности. В прошлом году он составил 6,11 на 1 000 человек, что на 2,2% выше, чем в 2022 году. За тот же период младенческая смертность выросла на 18,9%, а материнская — на 12,7%.

    Ранее мы уже рассказывали о том, что в Жамбылской области наблюдается острая нехватка врачей.

    Медучреждения закрывают из-за использования нелегального оборудования, а в одной из ЦРБ недавно шестилетний мальчик умер во время планового лечения.

    Теги:
    Здравоохранение Регионы Жамбылская область Больницы Врачи Тараз
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
    Сейчас читают