    03:38, 18 Октябрь 2025 | GMT +5

    Медорганизации Жамбылской области неэффективно распорядились 32,3 млрд тенге

    Почти половина нарушений оказалась неэффективным планированием расходов, а другая половина – финансовые нарушения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    больница налоги
    Фото: freepik

    По данным ревизионной комиссии, в регионе проверены расходы на 58,9 млрд тенге, из которых более половины вызвали вопросы у аудиторов.

    Финансовые нарушения составили 15,6 млрд тенге, из них 15,1 млрд подлежат восстановлению. Еще 13,4 млрд тенге признаны неэффективно запланированными, а 1,6 млрд – неэффективно использованными.

    Кроме того, зафиксировано 194 процедурных нарушений и 13 системных недостатков, устранить которые поручено медорганизациям региона.

    – При планировании закупа медицинской техники управление здравоохранения неэффективно распределило 7,1 млрд тенге. В ЦРБ Жамбылского района кредиторская задолженность достигла 387,6 млн тенге, а поощрительные выплаты на сумму 17,1 млн тенге начислены необоснованно. В Мойынкумской ЦРБ главный врач совмещал обязанности офтальмолога без соответствующего сертификата. В Таласской многопрофильной ЦРБ задолженность составила 808,8 млн тенге, при этом выявлена недостача наличных средств на 1,2 млн тенге, – сообщил член комиссии Илияс Толемисов.

    По итогам проверок 121 материал направлен в Департамент внутреннего государственного аудита, еще 12 дел – в Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля.

    Ранее мы рассказывали, что госорганы Жамбылской области допустили нарушений на 12,6 миллиарда тенге.

    Алексей Поляков
    Автор
