Хирург Руслан Бадыров: Наша профессия — это творчество и огромная ответственность

Он совмещает работу в операционной, на кафедре и в научной клинике Карагандинского медицинского университета. За его плечами десятки сложных операций, международные стажировки и более 30 научных публикаций. Руслан Бадыров уверен: хирургия — это не просто профессия, а призвание, требующее постоянного развития и полной отдачи.

— Руслан Муратович, как Вы пришли в профессию хирурга? Как Вы поняли, что это именно Ваш путь?

— Я вырос в медицинской семье: мама — терапевт, отец — анестезиолог-реаниматолог. С детства видел их труд и благодарность пациентов. Это определило мой выбор. Хирургия привлекла тем, что это одновременно наука, творчество и ремесло. На старших курсах, когда впервые попал в операционную, окончательно понял: хочу быть хирургом. Здесь колоссальная ответственность и в то же время быстрый результат — ты видишь плоды своей работы сразу. Это мотивирует.

Фото: из личного архива Руслана Бадырова

— Вы совмещаете работу практикующего хирурга, ученого и преподавателя. Что дается сложнее всего, а что приносит наибольшее удовлетворение?

— Современный врач должен развиваться сразу в трех направлениях: практика, наука и образование. Они взаимосвязаны. Опыт в операционной мы передаем студентам и резидентам, научные исследования помогают внедрять новые методы, а преподавание заставляет постоянно учиться самому. Сложнее всего — рутинная работа и нехватка времени. Но именно пациенты и их выздоровление дают главное удовлетворение.

— В Вашей практике много лапароскопических операций. Почему этот метод стал стандартом в хирургии?

— Лапароскопия — это малотравматичные вмешательства через небольшие проколы. Пациенты меньше страдают от боли, быстрее восстанавливаются, сокращаются сроки госпитализации. Технологии позволяют работать точнее: есть 3D-визуализация, современные инструменты. Ряд операций, которые раньше выполнялись только открытым способом, сегодня эффективнее и безопаснее делать лапароскопически.

Фото: из личного архива Руслана Бадырова

— Какая операция в Вашей карьере запомнилась особенно?

— Был случай, когда поступил молодой парень с ранением шеи и почти полностью перерезанной сонной артерией. Он задыхался на глазах. За секунды пришлось выполнить трахеотомию, остановить кровотечение, дождаться сосудистого хирурга. Вместе мы восстановили артерию. Через две недели пациент ушел домой полностью здоровым. Это была наша общая победа и, честно говоря, одно из самых эмоциональных дежурств в моей жизни.

— Вы проходили стажировки за рубежом. Какие знания смогли привезти в Казахстан?

— Во Франции я изучал бариатрическую хирургию, направленную на лечение ожирения и сахарного диабета. После возвращения мы с коллегами внедрили такие операции в клиническую практику , провели мастер-классы. В Японии увидел высокий уровень роботизированной хирургии. Надеюсь, что со временем такие технологии будут доступны и в Казахстане.

Фото: из личного архива Руслана Бадырова

— Сегодня медицина все чаще использует цифровые технологии и искусственный интеллект. Насколько они полезны хирургу?

— Искусственный интеллект и цифровизация помогают собирать и анализировать данные, прогнозировать осложнения, планировать операции. Но заменить хирурга они не могут. Это инструмент, который облегчает работу, но ответственность за решение всегда остается за врачом.

— Что еще важного должен уметь хирург помимо владения техникой?

— Хирург обязан быть не только мастером рук, но и уметь слушать пациента, проявлять эмпатию, терпение, сострадание. Без этого нельзя быть настоящим врачом. Плюс постоянное развитие. Медицина динамична, поэтому нужно учиться каждый день, осваивать новые методы и совершенствовать навыки.

— Вы автор более 30 публикаций и нескольких патентов. Какие исследования считаете перспективными?

— Для меня одно из ключевых направлений — разработка новых биоматериалов для реконструкции мягких тканей. Уже есть положительные доклинические результаты, мы готовим клинические исследования. Если удастся довести проект до конца, пациенты получат новые возможности восстановления после тяжелых операций. Кроме того, в университете активно ведутся работы по проблеме антибиотикорезистентности — это вызов мирового масштаба.

Фото: из личного архива Руслана Бадырова

— С какими мифами о хирургии чаще всего сталкиваетесь?

— Иногда пациенты думают, что хирургия всегда травматична: «разрезал-порезал». На самом деле современные методы минимально инвазивны и максимально деликатны. Бывает, что пациенты не видят масштаба проведенной работы — только небольшой шов. Но за ним стоит колоссальный труд всей команды.

— Что бы Вы посоветовали молодым врачам и студентам, которые только начинают путь в хирургии?

— Прежде всего — любить профессию и быть терпеливыми. Хирургия — это долгий путь, полный бессонных ночей, ошибок и испытаний. Но каждый успех вдохновляет. Нужно быть любопытным: постоянно искать новое, развиваться, учиться. И помнить: все пройдет, даже самые тяжелые моменты. Главное — оставаться верным делу, которому посвятил жизнь.

