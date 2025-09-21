РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    18:00, 20 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Карагандинские ученые создают биоимпланты будущего

    В Карагандинском медуниверситете разрабатывают биоактивные композиты, близкие к костной ткани. Они могут изменить подход к имплантологии и хирургии и сделать современные технологии доступными для казахстанцев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ученые
    Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

    Исследовательская группа КМУ запустила проект по созданию новых полимер-тканевых композитов с улучшенной биосовместимостью. Разработки уже нацелены на практическое применение — в частности, при изготовлении имплантатов трубчатых костей и костей черепа.

    Ученые
    Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

    Главное преимущество технологии — использование аддитивного производства (3D-печати), позволяющего создавать сложные формы с высокой точностью и автоматизацией. В состав композитов можно будет добавлять различные компоненты, чтобы адаптировать их под конкретные медицинские задачи.

    — Наша цель — создать универсальный метод производства биоактивных материалов, который будет доступным, эффективным и адаптируемым под потребности пациентов, — поясняет руководитель проекта. — Благодаря композитной структуре, схожей с костной тканью человека, импланты будут обладать меньшей теплопроводностью и высокой прочностью.

    Ученые
    Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

    Особое внимание уделяется краниопластике у детей до 12 лет, а также созданию скоб и имплантатов для остеосинтеза трубчатых костей. Все материалы пройдут масштабные биологические испытания для подтверждения их безопасности и эффективности.

    — Мы рассчитываем, что наши разработки станут доступными для всех категорий граждан, — отмечает со-руководитель проекта. — Простота и экономичность технологии позволят не только полностью покрыть потребности Казахстана, но и вывести инновационные материалы на рынок стран ближнего зарубежья.

    Ранее сообщалось, что Казахстан ежегодно импортирует имплантаты суставного хряща на 15 млн долларов. 

    Теги:
    Наука Ученые Медицина Наука и инновации Караганда
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
