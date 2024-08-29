Как собираются предотвратить проникновение опасных инфекций в Казахстан, ответили в Минздраве

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК разъяснил, насколько усилены меры безопасности на объектах нашей страны в связи с распространением в мире опасных болезней, передает агентство Kazinform.

— С целью предотвращения распространения заразных заболеваний на территории Казахстана проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия. Включая аэропорты и пограничные переходы, на санитарно-карантинных пунктах усилены контрольные работы. Обращается внимание на граждан, прибывающих из стран, где зарегистрирована обезьянья оспа. Для предотвращения распространения инфекции Министерство здравоохранения призывает граждан, планирующих поездки в эндемические по обезьяньей оспе страны, соблюдать меры предосторожности, — говорится в ответе ведомства на запрос агентства Kazinform.

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РК от 16 августа 2024 года № 7 «О проведении санитарно-профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий по гриппу, острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и коронавирусной инфекции (COVID-19) на эпидемический сезон 2024–2025 годов» в медицинских учреждениях введен масочный режим.

По информации Комитета, в Казахстане случаев заражения людей птичьим гриппом не было зарегистрировано с 2009 года. Пограничные санитарно-карантинные пункты круглосуточно проводят обязательную термометрию гражданам, прибывшим из-за рубежа.

— В Казахстане не было зарегистрировано ни одного случая обезьяньей оспы. Министерство здравоохранения приняло соответствующие меры для того, чтобы инфекция не проникла в нашу страну. Для борьбы с этим заболеванием достаточно квалифицированных специалистов. С целью предотвращения распространения болезни проводится мониторинг подготовки медицинской, лабораторной и других мобилизованных служб, — отмечается в информации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

Недавно Премьер-министр Олжас Бектенов поручил усилить контрольную работу по обезьяньей оспе в аэропортах.

Также сообщалось, что Минздрав РК закупил ПЦР тесты для определения оспы обезьян.

Напомним, число заболевших mpox («эмпокс» — новое наименование оспы обезьян) достигло с начала 2024 года в странах Африки 22,8 тысячи, из которых умерли 622 человека.

Исполнющий обязанности главного санврача Казахстана Нуркана Садавакасова выпустил постановление о предупреждении завоза оспы обезьян в Казахстан.

ВОЗ запустила глобальный план по сдерживанию оспы обезьян на $135 млн.

Таиланд подтвердил первый в Азии известный случай заражения новым, более опасным штаммом mpox (оспы обезьян) у пациента, который прибыл в страну из Африки.