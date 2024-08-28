Число заболевших оспой обезьян в Африке достигло 22,8 тысячи: умерли 622 человека

Число заболевших mpox («эмпокс» - новое наименование оспы обезьян) достигло с начала 2024 года в странах Африки 22,8 тыс. Об этом сообщает медицинская служба Африканского союза - Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (АЦКПЗ), передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

С начала года после заражения умерли 622 человека. При этом за последнюю неделю число заболевших увеличилось на 200%. Эпицентром вспышки mpox является Демократическая Республика Конго (ДРК). Наиболее затронутая заболеванием возрастная группа - дети и подростки до 15 лет.

В последние недели данные медицинских служб о числе заболевших и умерших после заражения разнятся. Это является следствием того, что ряд служб ведет подсчет только подтвержденных лабораторными исследованиями случаев, другие учитывают и случаи с подозрением на mpox.

Сейчас на континенте объявлена чрезвычайная ситуация в области здравоохранения в связи с распространением mpox. Инфицированные выявлены в 18 странах Африки. 14 августа Всемирная организация здравоохранения заявила, что вспышка mpox в Африке представляет собой чрезвычайную ситуацию в общественном здравоохранении международного значения.

Напомним, что Минздрав РК ранее заявил, что ПЦР-тесты для обнаружения оспы обезьян уже закуплены. Вместе с тем, вице-министр здравоохранения Ерлан Нурлыбаев заявил, что вероятность вспышки оспы обезьян в Казахстане минимальна.

Ранее сообщалось, что Главный санврач РК подписал постановление о предупреждении завоза оспы обезьян.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.