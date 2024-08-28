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    11:27, 28 Август 2024 | GMT +6

    Число заболевших оспой обезьян в Африке достигло 22,8 тысячи: умерли 622 человека

    оспа обезьян в Африке
    Фото: France-Presse

    Число заболевших mpox («эмпокс» - новое наименование оспы обезьян) достигло с начала 2024 года в странах Африки 22,8 тыс. Об этом сообщает медицинская служба Африканского союза - Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (АЦКПЗ), передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС

    С начала года после заражения умерли 622 человека. При этом за последнюю неделю число заболевших увеличилось на 200%. Эпицентром вспышки mpox является Демократическая Республика Конго (ДРК). Наиболее затронутая заболеванием возрастная группа - дети и подростки до 15 лет. 

    В последние недели данные медицинских служб о числе заболевших и умерших после заражения разнятся. Это является следствием того, что ряд служб ведет подсчет только подтвержденных лабораторными исследованиями случаев, другие учитывают и случаи с подозрением на mpox.

    Сейчас на континенте объявлена чрезвычайная ситуация в области здравоохранения в связи с распространением mpox. Инфицированные выявлены в 18 странах Африки. 14 августа Всемирная организация здравоохранения заявила, что вспышка mpox в Африке представляет собой чрезвычайную ситуацию в общественном здравоохранении международного значения.  

    Напомним, что Минздрав РК ранее заявил, что ПЦР-тесты для обнаружения оспы обезьян уже закуплены. Вместе с тем, вице-министр здравоохранения Ерлан Нурлыбаев заявил, что вероятность вспышки оспы обезьян в Казахстане минимальна. 

    Ранее сообщалось, что Главный санврач РК подписал постановление о предупреждении завоза оспы обезьян.

     

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Теги:
    Обезьянья оспа Африка Оспа обезьян Здоровье Мировые новости
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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