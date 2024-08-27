Главный санврач РК подписал постановление о предупреждении завоза оспы обезьян

Исполнющий обязанности главного санврача Казахстана Нуркана Садавакасова выпустил постановление о предупреждении завоза оспы обезьян в Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.

Среди принимаемых мер усиление санитарно-карантинного контроля на границе, медицинское наблюдение за иностранными студентами и готовность лабораторий к проведению ПЦР-тестов.

Согласно постановлению и.о. главного санврача Казахстана Нуркана Садавакасова местным исполнительным органам и управлениям здравоохранения требуется:

проведение обучения по повышению настороженности медицинских работников организаций здравоохранения независимо от форм собственности

обеспечить готовность стационаров на случай завоза больных оспой обезьян

иметь в наличии неснижаемый запас средств индивидуальной защиты, лекарственных и дезинфекционных средств

провести межведомственные учения по готовности к реагированию оспы обезьян.

Также санврач выпустил постановления для отдельных министерств:

Минтранспорта установить бесконтактную термометрию, обеспечить санитарные стоянки для транспортных средств и повысить режимный контроль на международных пунктах пропуска

Министерству внутренних дел установить посты наблюдений на пограничных пунктах

Погранслужбе КНБ обеспечить контроль за лицами, прибывшими из эндемичных стран в течение 21 дня

«Национальному центру экспертизы», «Национальному центру общественного здравоохранения» и «Национальному научному центру особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева» обеспечить достаточное количество ПЦР-тестов

Напомним, что минздрав республики ранее заявил, что ПЦР-тесты для обнаружения оспы обезьян уже закуплены. Вместе с тем, вице-министр здравоохранения Ерлан Нурлыбаев заявил, что вероятность вспышки оспы обезьян в Казахстане минимальна.