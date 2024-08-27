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    13:13, 27 Август 2024 | GMT +6

    Главный санврач РК подписал постановление о предупреждении завоза оспы обезьян

    оспа обезьян
    Фото: Freepik

    Исполнющий обязанности главного санврача Казахстана Нуркана Садавакасова выпустил постановление о предупреждении завоза оспы обезьян в Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Среди принимаемых мер усиление санитарно-карантинного контроля на границе, медицинское наблюдение за иностранными студентами и готовность лабораторий к проведению ПЦР-тестов. 

    Согласно постановлению и.о. главного санврача Казахстана Нуркана Садавакасова местным исполнительным органам и управлениям здравоохранения требуется:

    • проведение обучения по повышению настороженности медицинских работников организаций здравоохранения независимо от форм собственности
    • обеспечить готовность стационаров на случай завоза больных оспой обезьян
    • иметь в наличии неснижаемый запас средств индивидуальной защиты, лекарственных и дезинфекционных средств
    • провести межведомственные учения по готовности к реагированию оспы обезьян.

    Также санврач выпустил постановления для отдельных министерств:

    • Минтранспорта установить бесконтактную термометрию, обеспечить санитарные стоянки для транспортных средств и повысить режимный контроль на международных пунктах пропуска
    • Министерству внутренних дел установить посты наблюдений на пограничных пунктах
    • Погранслужбе КНБ обеспечить контроль за лицами, прибывшими из эндемичных стран в течение 21 дня
    • «Национальному центру экспертизы», «Национальному центру общественного здравоохранения» и «Национальному научному центру особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева» обеспечить достаточное количество ПЦР-тестов

    Напомним, что минздрав республики ранее заявил, что ПЦР-тесты для обнаружения оспы обезьян уже закуплены. Вместе с тем, вице-министр здравоохранения Ерлан Нурлыбаев заявил, что вероятность вспышки оспы обезьян в Казахстане минимальна. 

    Теги:
    Обезьянья оспа Оспа обезьян Врачи Здоровье
    Данияр Ищанов
    Автор
    Данияр Ищанов
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