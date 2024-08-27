Главный санврач РК подписал постановление о предупреждении завоза оспы обезьян
Исполнющий обязанности главного санврача Казахстана Нуркана Садавакасова выпустил постановление о предупреждении завоза оспы обезьян в Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.
Среди принимаемых мер усиление санитарно-карантинного контроля на границе, медицинское наблюдение за иностранными студентами и готовность лабораторий к проведению ПЦР-тестов.
Согласно постановлению и.о. главного санврача Казахстана Нуркана Садавакасова местным исполнительным органам и управлениям здравоохранения требуется:
- проведение обучения по повышению настороженности медицинских работников организаций здравоохранения независимо от форм собственности
- обеспечить готовность стационаров на случай завоза больных оспой обезьян
- иметь в наличии неснижаемый запас средств индивидуальной защиты, лекарственных и дезинфекционных средств
- провести межведомственные учения по готовности к реагированию оспы обезьян.
Также санврач выпустил постановления для отдельных министерств:
- Минтранспорта установить бесконтактную термометрию, обеспечить санитарные стоянки для транспортных средств и повысить режимный контроль на международных пунктах пропуска
- Министерству внутренних дел установить посты наблюдений на пограничных пунктах
- Погранслужбе КНБ обеспечить контроль за лицами, прибывшими из эндемичных стран в течение 21 дня
- «Национальному центру экспертизы», «Национальному центру общественного здравоохранения» и «Национальному научному центру особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева» обеспечить достаточное количество ПЦР-тестов
Напомним, что минздрав республики ранее заявил, что ПЦР-тесты для обнаружения оспы обезьян уже закуплены. Вместе с тем, вице-министр здравоохранения Ерлан Нурлыбаев заявил, что вероятность вспышки оспы обезьян в Казахстане минимальна.