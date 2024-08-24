Первый в Азии случай нового штамма mpox подтвердили в Таиланде

Таиланд подтвердил первый в Азии известный случай заражения новым, более опасным штаммом mpox (оспы обезьян) у пациента, который прибыл в страну из Африки, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Guardian.

По данным департамента по контролю заболеваний Таиланда, лабораторные тесты 66-летнего европейца подтвердили, что он заразился mpox Clade 1b.

Пациент прибыл в Бангкок 14 августа.

— Департамент по контролю заболеваний Таиланда подтверждает результат лабораторного теста, который показывает наличие mpox Clade 1b у жителя Европы, — говорится в официальном заявлении. — Мы наблюдаем за 43 людьми, которые контактировали с пациентом, и на пока у них нет симптомов, но мы должны продолжать наблюдение в течение 21 дня.

Ранее на Филиппинах был зарегистрирован новый случай заражения вирусом mpox (оспа обезьян) в стране впервые с декабря прошлого года. Представитель министерства здравоохранения сообщил, что результаты секвенирования ожидаются, отвечая на вопрос о штамме.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения во второй раз за последние два года объявила оспу обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией после вспышки заболеваемости в Демократической Республике Конго и распространения болезни на соседние страны.

Первый случай нового, более заразного штамма mpox за пределами Африки был зарегистрирован в Швеции. Пациент заразился после посещения Африки. Шведские власти подтвердили, что пациент получил необходимое лечение и находится под наблюдением.

Клинические симптомы mpox включают появление болезненной сыпи на лице, руках, ногах и половых органах, сопровождающейся лихорадкой, увеличением лимфатических узлов и мышечными болями. Большинство пациентов выздоравливают в течение двух-четырех недель, но возможны серьезные осложнения, включающие бактериальные инфекции кожи, пневмонию, воспаление головного мозга (энцефалит), сепсис и даже смерть. Особенно уязвимы к вирусу люди с ослабленной иммунной системой, дети и беременные женщины.