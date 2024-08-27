ВОЗ запустила глобальный план по сдерживанию оспы обезьян на $135 млн

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запустила глобальную кампанию по борьбе с передачей оспы обезьян (mpox) от человека к человеку. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

Стратегический план будет действовать с сентября 2024 года по февраль 2025 года и потребует финансирования в размере 135 млн долларов США. Программа, координирующая глобальные, региональные и национальные усилия, направлена на совершенствование стратегий эпиднадзора и реагирования, обеспечение равного доступа к диагностике и вакцинам, сокращение передачи инфекции от животных к человеку и расширение возможностей общин в борьбе с эпидемией.

План вакцинации нацелен на лиц, подвергающихся наибольшему риску, таких как ближний круг больных и медицинские работники, чтобы разорвать цепочки передачи инфекции. В его фокусе — стратегическое руководство и рекомендации, а также обеспечение доступа к медицинской помощи для уязвимых групп населения в пострадавших регионах.

— Вспышки оспы в Демократической Республике Конго и соседних странах можно контролировать и остановить, — сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Согласно заявлению ВОЗ, в ближайшее время будет объявлен призыв к сбору средств.

Как сообщалось, Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний объявили чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на континенте в связи с активным распространением более заразного штамма оспы обезьян в Демократической Республике Конго. Вирус начал распространяться в соседние страны, поэтому вспышка признана «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение» (PHEIC) — это самый высокий уровень тревоги.

Тем временем первый случай заболевания, зарегистрированный вне Африки, на днях был зафиксирован в Швеции.

Китай для предотвращения ввоза в страну оспы обезьян усилил пограничный контроль. Лица, въезжающие в Китай из стран, где произошла вспышка оспы обезьян, которые имеют симптомы или контактировали с больными, должны будут уведомить об этом в таможне при въезде. Таможня проведет медицинские осмотры, тестирование и обработку потенциально зараженных транспортных средств и грузов. Меры, вступившие в силу 15 августа, будут действовать в течение шести месяцев.

В Турции, по данным министерства здравоохранения страны, не выявлено ни одного случая заболевания Mpox. В ведомстве отметили, что в стране пока нет необходимости в каких-либо ограничениях или дополнительных мерах. Министерство здравоохранения проводит необходимые исследования.

В аэропортах и на границе Казахстана усилены меры контроля. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК дал рекомендации для граждан, планирующих поездки в эндемичные по оспе обезьян регионы. Также Минздрав закупил ПЦР тесты для определения оспы обезьян.