Как сегодня живут моногорода Казахстана

Рудный

Рудный остается одним из крупнейших моногородов Казахстана с выраженной промышленной специализацией и высокой зависимостью от горнодобывающего сектора. Численность населения города составляет 123,1 тыс. человек. Экономика Рудного формируется вокруг добычи и переработки железорудного сырья, однако в последние годы в структуре производства постепенно усиливается роль обрабатывающей промышленности и смежных отраслей.

Фото: Ирина Старикова

По данным городского отдела экономики и бюджетного планирования Рудного, объем произведенной промышленной продукции в городе составил 709,4 млрд тенге, что на 1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Основной вклад по-прежнему обеспечила горнодобывающая отрасль, на которую пришлось более 528 млрд тенге выпуска.

Вместе с тем заметный рост продемонстрировали отдельные сегменты переработки: увеличилось производство железорудного концентрата, окатышей, металлургической и строительной продукции, а также товаров повседневного спроса. Это позволило обрабатывающей промышленности нарастить объёмы выпуска и частично снизить дисбаланс между добычей и переработкой.

Фото: Ирина Старикова

Помогает городу «вырваться» из своего амплуа — строительство — только за отчетный период объем строительных работ превысил 37 млрд тенге, рост обеспечен за счет возведения школ (одна из которых Комфортная школа), физкультурно-оздоровительных комплексов, жилья, а также торговых и производственных объектов.

Одновременно ведется реконструкция тепловых и водопроводных сетей, капитальные и текущие ремонты объектов социальной инфраструктуры. Ввод жилья за 11 месяцев составил более 55 тыс. кв. метров, что почти на треть больше, чем годом ранее.

— Основной ввод обеспечен за счет частных инвестиций, при этом продолжается строительство новых многоквартирных домов. Кроме того, в городе практически восстановили все заброшенные многоэтажки и здания — в 2023 и 2024 годах построено, реконструировано и восстановлено 14 жилых многоквартирных домов (698 квартир), большую часть из которых было выдано очередникам. В целях придания единого архитектурного облика второй год ведется работа по ремонту фасадов и кровли многоквартирных жилых домов. За два последних года отремонтировано 33 дома, в том числе в текущем году — 11 домов, — пояснили в ведомстве в ответе на запрос редакции.

Фото: Ирина Старикова

Несмотря на сложности, выросла в городе и торговля. Объем розничного товарооборота превысил 101 млрд тенге, оптового — почти 89 млрд тенге, денег стало больше на 8,4 млрд тенге по аналогии с прошлым годом.

— Драйверами изменений стали проекты в сфере услуг, производства строительных материалов, переработки отходов, торговли и гостиничного бизнеса. С начала года реализовано 11 инвестиционных проектов на сумму свыше 5,9 млрд тенге с созданием 318 рабочих мест: организовано производство по выпуску бетона, построен завод по производству строительных материалов и железобетонных изделий, приобретен и установлен комплекс по сортировке твердых бытовых отходов, проведена модернизация производства по утилизации резинотехнических изделий, открытие апарт-отеля, торговых центров, — прозвучало в ответе профильной структуры.

Фото: Ирина Старикова

Финансирование изменений в Рудном осуществляется преимущественно за счет частных источников. Инвестиции в основной капитал составили 56,1 млрд тенге, из которых почти 89% обеспечены средствами предприятий, организаций и населения. Доля бюджетных средств остается ограниченной и направляется преимущественно на инфраструктурные и социальные проекты.

Рынок труда города в целом сохраняет прежнюю структуру, однако в 2025 году отмечен рост численности занятых в промышленности, строительстве и сфере услуг. Увеличение занятости связано как с реализацией инвестиционных проектов, так и с активным строительством жилья и социальных объектов. Поддержка предпринимательства осуществляется через гранты, субсидирование и нефинансовые меры, что позволяет развивать малый бизнес, однако его роль в экономике города по-прежнему во многом зависит от крупной промышленности.

Фото: Ирина Старикова

Отдельные показатели позволяют говорить о постепенном смещении акцентов в экономике города. За три года доля обрабатывающей промышленности в общем объеме производства выросла с 12,2% до 21,9%, тогда как доля горнодобывающего сектора сократилась более чем на 9 процентных пунктов. Это свидетельствует о медленном, но устойчивом снижении зависимости от градообразующего предприятия.

Вместе с тем для перехода моногорода в иной статус доля градообразующей промышленности должна снизиться ниже 20% от общего объема производства. С учетом текущей структуры экономики и масштабов реализуемых проектов такой сценарий в ближайшие годы остается маловероятным.

Кульсары

Моногород Кульсары — численность населения составляет почти 84 тысячи человек, из них свыше 64 тысяч проживают в городе.

Отвечая на запрос редакции, в аппарате акима Жылыойского района Атырауской области, уточнили, что изменения города за последний год в основном связаны с ремонтом и модернизацией коммунальных и энергетических сетей. При этом доступ к централизованным системам составляет: газоснабжение — 100%, водоснабжение — 99,3%, электроснабжение — 100%.

Фото: аппарат акима Жылыойского района

Но, отдельным направлением остается водоотведение и экологические вопросы. В городе центральной канализацией охвачено 40% территории, остальная часть сточных вод направляется на испарительное поле, расположенное в 12 км от города.

В связи с этим разрабатывается проект строительства канализационной очистной станции производительностью 10 000 м³ в сутки, начало строительных работ запланировано на 2026 год.

Параллельно начаты работы по замене труб магистральных канализационных сетей и аварийных участков водопроводных сетей. Также ведутся работы по приобретению и установке станции очистки питьевой воды (ВОС) производительностью 18 000 м³ в сутки и насосных станций подъема воды для четырех микрорайонов. На текущий момент выполнено 80% работ.

— В жилищной сфере ключевой проблемой остается аварийный фонд. В 2024 году проведено техническое обследование 126 жилых домов, по результатам которого 97 домов признаны аварийными. Утверждена дорожная карта по сносу аварийного жилья на 2025–2029 годы. На сегодняшний день снесено 9 аварийных домов. В период с 2021 по 2024 годы 224 владельца квартир из 19 аварийных домов обеспечены новым жильем, — пояснили в ведомстве.

Фото: аппарат акима Жылыойского района

Социальные изменения в 2025 году сосредоточены на образовании, спорте и здравоохранении. В рамках национального проекта «Келешек мектептері» строят школу на 1200 мест. Кроме того, начато строительство инновационной школы на 300 мест с планируемым вводом в 2026 году.

Драйверами изменений в 2025 году стали проекты благоустройства и обновления городской среды. Проводится капитальный ремонт фасадов и крыш 18 многоквартирных жилых домов.

Завершено благоустройство набережной реки Курсай: уложена тротуарная плитка, установлены скамейки, урны и фонари, высажены ивы. Установлено 80 новых автобусных остановок и 5 теплых остановок, дополнительно в текущем году — еще 30 остановок.

Фото: аппарат акима Жылыойского района

— Структура занятости в целом сохраняется. В 2025 году создано 3 470 рабочих мест, из них 2 290 — постоянные и 1 180 — временные. Рабочие места создавались преимущественно в строительстве, нефтегазовой отрасли, сельском хозяйстве, образовании, сфере услуг и торговле. Также начата реализация проекта строительства газоперерабатывающего и полимерного завода в посёлке Тенгиз, где в перспективе заявлено создание порядка 1 700 рабочих мест, — рассказали в аппарате акима Жылыойского района.

Фото: аппарат акима Жылыойского района

В целом изменения в Кульсары носят смешанный характер. Системные меры направлены на обновление коммунальной и дорожной инфраструктуры, точечные — на решение конкретных социальных и градостроительных задач.

Отдельные показатели позволяют говорить о постепенном улучшении городской среды и снижении инфраструктурных рисков, однако предпосылок для изменения статуса моногорода в ближайшей перспективе не просматривается.

Риддер

Численность населения Риддера составляет более 50 тысяч человек. Экономика носит выраженный монопрофильный характер: около 75% промышленного производства приходится на металлургическую отрасль, а ключевым работодателем остается ТОО «Казцинк», на предприятиях которого занято почти четверть экономически активного населения города.

Обрабатывающая промышленность формирует более 90% общего объема промышленного выпуска, что делает город уязвимым к внешнеэкономическим колебаниям и изменению спроса на продукцию градообразующего предприятия.

Фото: аппарат акима города Риддера

— В то же время 2025 год для Риддера завершился ростом по ряду социально-экономических показателей. Зафиксировано увеличение объема инвестиций в основной капитал, строительных работ, розничного и оптового товарооборота, а также сельскохозяйственного производства. Эти показатели во многом отражают оживление в сопутствующих секторах — строительстве, услугах и торговле, однако не меняют принципиально структуру городской экономики, — отметили в аппарате акима города Риддера Восточно-Казахстанской области.

Изменения затронули и социальную инфраструктуру. В городе завершается строительство крупного медицинского комплекса — поликлиники и стационара, что должно снизить потребность жителей в выезде за медицинской помощью в областной центр.

В сфере образования продолжается строительство новых школ в рамках национальных и корпоративных программ, что частично решает проблему дефицита ученических мест. Параллельно реализуются жилищные проекты — как за счет бюджетных средств, так и при участии предприятий, однако объемы ввода жилья пока остаются умеренными.

Фото: аппарат акима города Риддера

Чиновники пояснили, что рынок труда Риддера в целом остается стабильным, при этом структура занятости за последние годы существенно не изменилась. Основная доля рабочих мест сосредоточена в промышленности, строительстве и сфере услуг.

В 2025 году зафиксирован рост числа созданных рабочих мест, однако значительная их часть приходится на временную и проектную занятость. Реализуются меры поддержки трудовой мобильности и переобучения, но они пока не формируют самостоятельные новые кластеры занятости.

В сфере малого и среднего бизнеса сохраняется высокая зависимость от градообразующего предприятия: значительная часть МСБ работает в формате подрядных и сервисных компаний.

Несмотря на реализацию отдельных инвестиционных проектов в переработке, туризме и услугах, диверсификация экономики остается ограниченной. Туристический потенциал города развивается, однако его вклад в общую экономику пока не является системообразующим.

Сегодня город движется не по пути резкого «возрождения», а по траектории адаптации — с попыткой сохранить устойчивость в существующих условиях и сформировать задел для более долгосрочных изменений, реализация которых во многом будет зависеть от внешних факторов и инвестиционной динамики. Отдельные показатели указывают на постепенные изменения в экономике Риддера, однако они пока не меняют его монопрофильный характер.

Каратау

Каратау — моногород Жамбылской области, основанный в 1963 году и исторически сформировавшийся как производственный центр Таласского района. По данным аппарата акима Таласского района Жамбылской области, численность населения города составляет 28,3 тысячи человек.

Экономически активное население города составляет 16,2 тыс. человек, или около 57% жителей. Основную часть занятых формируют наемные работники, доля самозанятых остается ограниченной, уровень официальной безработицы — на уровне среднего.

Фото: аппарата акима Таласского района

По итогам 2025 года доходы городского бюджета составили 242,5 млн тенге, что на 160% превысило показатели аналогичного периода прошлого года. Рост доходной части связан прежде всего с увеличением налоговых поступлений на фоне расширения промышленной деятельности и предпринимательской активности. При этом налоговая база по-прежнему формируется за счет ограниченного круга источников, что сохраняет чувствительность бюджета к экономической конъюнктуре.

Одним из ключевых направлений изменений в Каратау остается инфраструктура. В рамках комплексного плана развития в городе проведен средний ремонт улично-дорожной сети, реконструированы отдельные улицы, выполнены работы по восстановлению покрытия и ликвидации котлованов.

Фото: аппарата акима Таласского района

— Расширяется система уличного освещения: на текущий момент освещена большая часть улиц, но почти 40 еще нуждаются в свете. Город практически полностью обеспечен питьевой водой, ведется модернизация тепловых и инженерных сетей, реализуются проекты по реконструкции котельного хозяйства. В то же время есть недочеты по канализации и очистным сооружениям — они остаются вопросом «со звездочкой» и отнесены к среднесрочной перспективе, — пояснили в ведомстве.

В Каратау последовательно реализуются проекты по благоустройству дворов, установке детских игровых и спортивных площадок, обновлению общественных пространств.

Фото: аппарата акима Таласского района

Отдельное внимание уделяется озеленению и санитарному состоянию. В городе ведутся посадки деревьев, обустройство зеленых зон, обеспечивается полив насаждений, проводятся работы по уходу за парками и скверами. В рамках озеленения в 2025 году высажено более 10 тысяч саженцев разных деревьев и кустарников. Для полива зеленых насаждений, несмотря на дефицит воды в южных регионах, установлены одна артезианская скважина и две насосные станции, дополнительно введены в эксплуатацию скважины в пяти точках города.

В промышленной сфере в Каратау реализуются отдельные инвестиционные проекты, в том числе в химической отрасли — так был запущен проект по выпуску пиросульфата натрия. И пусть запуск новых производств способствует расширению налоговой базы и созданию дополнительных рабочих мест, но их масштаб пока не позволяет говорить о диверсификации экономики.

Изменения в Каратау носят тоже инфраструктурный и поддерживающий характер. Рост бюджетных доходов и реализация отдельных инвестиционных проектов улучшают базовые условия жизни, однако экономика города сохраняет монопрофильный характер, поэтому предпосылок для изменения статуса моногорода в краткосрочной перспективе не просматривается.

Опыт 2025 года показывает: моногорода Казахстана входят в фазу осторожной адаптации, а не радикальной трансформации. Во всех рассмотренных городах — от Рудного и Кульсары до Риддера и Каратау — основные усилия были сосредоточены на снижении инфраструктурных рисков, обновлении коммунальных сетей, социальной сферы и городской среды. Эти изменения заметно улучшают качество жизни и повышают устойчивость территорий, однако не затрагивают ключевую проблему — зависимость от одного градообразующего сектора.

Фото: аппарата акима Таласского района

Отдельные позитивные сдвиги, такие как рост доли обрабатывающей промышленности в Рудном, инвестиционная активность в Кульсары или запуск новых производств в Каратау, пока носят локальный характер и не формируют полноценную альтернативу базовой отрасли. В Риддере, несмотря на рост показателей, сохраняется жесткая привязка к металлургии, а рынок труда остается ограниченным по структуре.

Можно смело заявить, что 2025 год стал для моногородов скорее периодом стабилизации, чем перелома. Инфраструктура обновляется, сфера услуг расширяется, однако для смены модели развития нужны масштабные инвестиции и время. В ближайшей перспективе моногорода, вероятнее всего, продолжат путь адаптации, а не смены статуса.

