Как работает единый оператор по зеленым зонам Алматы

В Алматы с 15 июля 2025 года начал работу единый оператор по содержанию парков, скверов, набережных и других зеленых зон — коммунальное государственное учреждение «Жасыл Алматы».

В управлении развития общественных пространств Алматы в ответ на запрос агентства сообщили, что создание нового учреждения направлено на выстраивание системного и долгосрочного подхода к развитию и сохранению городской зеленой инфраструктуры.

Ранее уход за зелеными территориями города был фрагментарным, что затрудняло планирование и контроль качества работ.

По данным управления, чтобы сохранить статус Алматы как одного из самых зеленых городов страны, необходимо организовать все централизованно: установить единые стандарты ухода за зелеными зонами и собрать профессиональную команду, которая сможет качественно работать с большим количеством парков, скверов и других объектов.

Поэтому было решено создать специализированное учреждение.

Фото: Александр Павский / Kazinform

— В настоящее время КГУ «Жасыл Алматы» поэтапно формирует работы для обслуживания парков, скверов и других зеленых территории города. Проводится комплексная инвентаризация объектов, оценивается их текущее состояние, выявляются проблемные вопросы и формируется план первоочередных мероприятий на текущий сезон, — отметил исполняющий обязанности заместителя руководителя управления О. Аманкулов.

В штат «Жасыл Алматы» привлекают специалистов с профильным образованием и опытом работы в области озеленения и благоустройства. Среди них:

дендрологи, агрономы, ландшафтные специалисты;

инженеры-озеленители;

техники по автоматическому поливу и уходу за зелеными насаждениями;

операторы специализированной техники.

Сейчас в Алматы разрабатывают интерактивную карту зеленых территорий города. Она позволит вести учет объектов, планировать работы и сделать процесс более прозрачным.

Также постепенно закупают специализированную технику, чтобы ухаживать за общественными пространствами вовремя и качественно.

Фото: акимат Алматы

— В числе приоритетных направлений — развитие питомника, что позволит использовать посадочный материал, адаптированный к климатическим условиям Алматы, а также дальнейшее формирование технологического парка для обслуживания зеленых зон, — уточнили в управлении.

По данным акимата, в Алматы насчитывается более 4,3 млн зеленых насаждений. Принята дорожная карта до 2030 года, которая предусматривает ежегодную посадку как минимум 320 тысяч растений.

Ранее маслихат Алматы утвердил выделение из городского бюджета 4,9 млрд тенге для обеспечения деятельности предприятия «Жасыл Алматы».

Руководителем КГУ «Жасыл Алматы» назначен Тимур Елеусизов.