    Сколько зеленых насаждений в Алматы и кто следит за их состоянием

    В Алматы насчитывается более 4,3 млн зеленых насаждений, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Такие данные представили в управлении экологии и окружающей среды Алматы в ответ на запрос агентства.

    — Согласно данным инвентаризации зеленых насаждений, проведенной в 2018–2019 годах и внесенной в реестр зеленых насаждений города Алматы, на территории города произрастает более 4,3 млн зеленых насаждений, — говорится в ответе.

    В управлении экологии и окружающей среды города Алматы сообщили, что работы по озеленению и развитию рекреационных зон продолжаются в рамках поручений Главы государства.

    — В этих целях утверждена дорожная карта до 2030 года, предусматривающая ежегодную посадку не менее 320 тысяч зеленых насаждений. В 2026 году планируется продолжение системных работ по посадке деревьев и кустарников, уходу за существующими насаждениями, санитарной обрезке, сносу аварийных деревьев и реконструкции зеленых зон с акцентом на устойчивость, безопасность и улучшение городской среды, — отметили в управлении экологии.

    погода, парк, зеленые деревья, ауа райы, саябақ, жасыл талдар
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Также в ведомстве напомнили, что вопросы, связанные с падением деревьев и веток, а также ответственность за их содержание и безопасность, регулируются Правилами содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы.

    Администраторами бюджетных программ по содержанию и защите зеленых насаждений города, включая санитарную обрезку и снос аварийных деревьев, являются аппараты акимов районных акиматов.

    — Дополнительно сообщаем, что вопросы возмещения ущерба в случае причинения вреда подлежат регулированию в соответствии с гражданским законодательством РК и рассматриваются в установленном судебном порядке, — добавили в управлении.

    Роща Баума деревья природа Баум тоғайы ағаштар табиғат
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Напомним, в июле прошлого года сообщалось, что в Алматы создадут единый центр по озеленению города. КГУ «Жасыл Алматы» централизованно займется содержанием скверов, бульваров, пешеходных улиц и малых зеленых зон.

    Ранее на сессии маслихата Алматы для обеспечения деятельности предприятия «Жасыл Алматы» из городского бюджета выделили 4,9 млрд тенге. Также на этой неделе руководителем КГУ «Жасыл-Алматы был назначен Тимур Елеусизов. 

