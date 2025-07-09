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    14:56, 09 Июль 2025 | GMT +5

    В Алматы создадут единый центр по озеленению города

    Более 53 тысяч деревьев планируется высадить в Алматы этой осенью, в том числе 9,3 тысячи крупномеров высотой 4–5 метров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Алматы создадут единый центр по озеленению города
    Фото: акимат Алматы

    Также будет проведена компенсационная посадка свыше 22 тысяч деревьев и высажено 356 тысяч кустарников для создания буферных зеленых зон. Озеленение пройдет преимущественно в Алатауском, Наурызбайском и Жетысуском районах. Работы будут вестись с учетом дендрологического плана и проекта по устройству автоматического полива на 52 участках общей протяженностью 290 километров. Продолжается подготовка к созданию городского питомника – завершение проектных работ намечено на конец 2026 года.

    Об этом стало известно в ходе совещания по подготовке к осенней посадке деревьев, санитарной очистке улиц и внедрению новых стандартов благоустройства городской среды, проведенного акимом города Дарханом Сатыбалды.

    Представлена Программа комплексного благоустройства улиц и общественных территорий. Ее ключевым элементом станет создание КГУ «Жасыл Алматы», которое централизованно займется содержанием скверов, бульваров, пешеходных улиц и малых зеленых зон. В рамках программы планируется внедрение единых стандартов по благоустройству и озеленению.

    Отдельное внимание будет уделено развитию ландшафтного дизайна, увеличению доли многолетних растений, внедрению систем автополива и освещения, а также созданию комфортной и безопасной городской среды.

    Также разрабатывается единый регламент санитарной очистки. Документ будет включать четкие требования к качеству работ, расчеты объемов ручной и механизированной уборки, нормативы по численности персонала и обновленный график, ориентированный на удобство сотрудников.

    Дархан Сатыбалды поручил усилить контроль за качеством работ и целевым использованием средств, выделяемых на благоустройство.

    – Подрядчики и подведомственные организации должны четко отрабатывать. Во многих местах не работает полив: территория числится как обслуживаемая, но по факту за ней не ухаживают. Это нужно исправлять. Финансирование через районные акиматы должно быть под жестким контролем, – подытожил он.

    Напомним, в столице стартовал проект Green ID, в рамках которого проводится цифровая паспортизация зеленых насаждений. Таким образом, можно будет получить подробную информацию о каждом дереве в парках.

    Теги:
    Регионы Экология Алматы Озеленение
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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