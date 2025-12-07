Как проходит реконструкция катка «Медеу» в Алматы

Глава города подчеркнул, что при модернизации будет полностью сохранен исторический облик ледового комплекса.

Фото: акимат Алматы

Проект реконструкции предусматривает внедрение энергоэффективных решений: будет установлено новое холодильное оборудование и заменены инженерные сети. В восточном крыле обновят гостиницу, на западной трибуне появится терраса с кофейнями и зоной отдыха, а перед комплексом запланировано создание рекреационной зоны SUN-DECK.

Фото: акимат Алматы

В прилегающей зоне появятся новые пешеходные маршруты, смотровые площадки, дополнительные элементы озеленения и архитектурная подсветка. Для удобства маломобильных посетителей установят два лифта.

Фото: акимат Алматы

Завершение реконструкции запланировано на четвертый квартал 2027 года.

Весной этого года стало известно, что легендарный каток будет закрыт на два года для масштабной модернизации.

Также была разработана концепция реконструкции катка «Медеу». Проект реализуется в формате EPC-контракта (Engineering, Procurement, Construction) и охватывает период с 2025 по 2027 годы.

Власти ранее показали, каким станет обновленный комплекс после завершения работ.