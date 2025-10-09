Разработана концепция реконструкции катка «Медеу»

По его словам, реконструкция направлена на развитие спортивного и туристического потенциала Алматы, при этом сохранение исторического облика арены остается приоритетом.

— Разработана концепция реконструкции высокогорного катка «Медеу». В ней предусмотрено применение современных технологий для обновления арены, но при этом будет сохранен ее исторический облик. На сегодняшний день работы начались. Совместно с руководителем управления спорта согласованы ограждения на период реконструкции. Уверен, что в рамках развития алматинского горного кластера «Медеу» станет одной из ключевых локаций, — отметил он.

Ранее сообщалось, что реконструкция катка запланирована в рамках EPC-контракта (Engineering, Procurement, Construction) и пройдет с 2025 по 2027 годы.

В Дирекции спортивных сооружений Алматы также представили планы благоустройства территории катка и обновления его инженерных систем.

Фото: Kazinform

Проект предусматривает создание прогулочной аллеи и променада вдоль западной линии катка, обустройство лестничных маршрутов вокруг арены, благоустройство южного склона вдоль реки Правый Есентай, а также улучшение прилегающей территории. Для удобства маломобильных граждан планируется установка двух лифтов — на юго-восточной и юго-западной сторонах катка.

Кроме того, модернизация включает замену холодильного оборудования, систем охлаждения ледового покрытия и технологической плиты с полной заменой трубных коммуникаций. Будут обновлены инженерные системы, коммуникации и электрооборудование для повышения энергоэффективности. Проектом также предусмотрен переход системы отопления на газ, а в помещениях и на трибунах проведут модернизацию систем отопления и подогрева зрительских мест.