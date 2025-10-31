Как проходит приемка сахарной свеклы в Жетысу

Аксуский сахарный завод принял первые партии свеклы еще 7 октября. Его мощность составляет до 3 000 тонн в сутки. А Коксуский сахарный завод, начавший переработку со 2 октября, ежедневно принимает до 2 000 тонн сырья.

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

Руководитель крестьянского хозяйства «Гульдала» Ержан Таранов из Коксуского района отметил, что нынешний сезон проходит спокойно и слаженно:

— В прошлом году я засеял 20 гектаров сладкого корнеплода, в этом — немного меньше, но урожай достойный. Несмотря на засушливое лето, собираем почти по 50-60 тонн с гектара — это хороший результат. Главное, что теперь нет очередей при сдаче свёклы, как раньше: всё строго по графику. Я уже завершил уборку, с 1 ноября начну отправлять урожай на Коксуский сахарный завод, — поделился фермер.

По данным управления сельского хозяйства региона, в 2025 году посевная площадь сахарной свёклы составила 12 162 гектара, что на 1,5 тысячи гектаров меньше, чем в прошлом году.

Основные площади расположены в Сарканском, Аксуском, Ескельдинском и Коксуском районах.

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

Ожидается, что общий объём урожая составит порядка 528 тысяч тонн, из которых 292 тысячи тонн будут направлены на Аксуский сахарный завод, 236 тысяч тонн — на Коксуский.

Всего в уборочной кампании задействованы 113 свеклоуборочных комбайнов и 52 машины для уборки ботвы. Технические возможности позволяют убирать до 700 гектаров в день.

В прошлом году фермеры края Жетысу сдающие свеклу были вынуждены сутками стоять на морозе ожидая своей очереди.

