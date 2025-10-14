Завод согласился поднять закупочную цену на сахарную свеклу в Жамбылской области

В минувшую пятницу первый грузовик с сахарной свеклой прибыл на Меркенский сахарный завод. Поскольку сложившаяся ситуация не устраивала ни фермеров, ни руководство предприятия, стороны решили встретиться и обсудить условия сотрудничества.

Во время диалога аграрии представили свои расчеты и обосновали необходимость повышения закупочной цены. В результате завод согласился увеличить стоимость с 10 до 13 тенге за килограмм. При этом государство продолжит субсидировать еще 25 тенге — таким образом, общая цена для фермеров составит 38 тенге за килограмм. Несмотря на то, что ранее сельхозпроизводители просили 15 тенге, они согласились на компромисс и подписали договоры.

В первые пять дней завод будет принимать по 2 тысячи тонн свеклы в сутки, а с 15 октября планируется увеличить объем переработки до 4 тысяч тонн.

Фермеры отмечают, что в этом году ситуация на заводе стабильнее — очередей и простоев, как в прошлом сезоне, не ожидается. Тогда из-за перегрузки предприятие не справлялось с приемом сырья. По их оценке, в этом сезоне на завод привезут не более 200-250 тысяч тонн свеклы.

Однако в следующем году аграрии все же надеются на повышение закупочной цены до 15 тенге. Этому, по их ожиданиям, будет способствовать запуск новой линии переработки на Таразском сахарном заводе и строительство еще одного предприятия в Байзакском районе.

