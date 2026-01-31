РУ
телерадиокомплекс президента РК
    19:21, 30 Январь 2026

    Как продвигается проект пробивки улицы Тлендиева в Алматы

    В Алматы продолжается проект пробивки улицы Тлендиева, работы ведутся поэтапно по мере выкупа земельных участков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Freepik

    В ответ на запрос агентства в управлении развития дорожной инфраструктуры Алматы сообщили о текущем состоянии проекта пробивки улицы Тлендиева.

    Договор на выполнение строительно-монтажных работ по проекту заключен в IV квартале 2025 года. По данным управления, на текущий момент реализация проекта находится на подготовительном этапе: осуществляется подготовка строительной площадки, а также выполняются работы по сносу строений, расположенных на выкупленных для строительства земельных участках.

    — Строительно-монтажные работы по объекту начаты в ноябре 2025 года. Планируемый срок завершения строительства — декабрь 2027 года. При этом следует учитывать, что производство работ осуществляется поэтапно, по мере завершения процедур выкупа земельных участков, — говорится в ответе.

    Сколько участков уже выкуплено

    По данным управления, в границах полосы отвода под строительство объекта расположено 539 земельный участок, подлежащий выкупу. На текущий момент выкуплено 107 земельных участков, по 432 участкам процедуры по выкупу продолжаются.

    — Вопросы по данным собственникам находятся на стадии подтверждения, то есть оформления прав на имущество. До завершения указанной процедуры проведение выкупа и выплата компенсации в установленном порядке невозможны, — уточнили в ведомстве.

    Отметим, что в декабре состоялась встреча с жителями Алатауского района по вопросам компенсации за земельные участки, изымаемые под пробивку улицы Тлендиева. Жители микрорайона Ожет выражали несогласие с оценочной стоимостью имущества.

    В управлении земельных отношений Алматы пояснили, что в соответствии со статьей 67 Закона РК «О государственном имуществе» стоимость земельного участка, а также недвижимого имущества, находящегося на земельном участке, изымаемых для госнужд, определяется независимым оценщиком по рыночной стоимости.

    В ведомстве подчеркнули, что выбор методов и подходов к оценке осуществляется оценщиком самостоятельно, а также он несет ответственность за достоверность оценки.

    Ранее агентство разбиралось, почему затягивается пробивка улицы Саина в Алматы. Работы по пробивке планируется завершить во второй половине этого года.

    Дороги Строительство Алматы Ремонт дорог
    Камшат Абдирайым
