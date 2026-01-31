Как продвигается проект пробивки улицы Тлендиева в Алматы

В ответ на запрос агентства в управлении развития дорожной инфраструктуры Алматы сообщили о текущем состоянии проекта пробивки улицы Тлендиева.

Договор на выполнение строительно-монтажных работ по проекту заключен в IV квартале 2025 года. По данным управления, на текущий момент реализация проекта находится на подготовительном этапе: осуществляется подготовка строительной площадки, а также выполняются работы по сносу строений, расположенных на выкупленных для строительства земельных участках.

— Строительно-монтажные работы по объекту начаты в ноябре 2025 года. Планируемый срок завершения строительства — декабрь 2027 года. При этом следует учитывать, что производство работ осуществляется поэтапно, по мере завершения процедур выкупа земельных участков, — говорится в ответе.

Сколько участков уже выкуплено

По данным управления, в границах полосы отвода под строительство объекта расположено 539 земельный участок, подлежащий выкупу. На текущий момент выкуплено 107 земельных участков, по 432 участкам процедуры по выкупу продолжаются.

— Вопросы по данным собственникам находятся на стадии подтверждения, то есть оформления прав на имущество. До завершения указанной процедуры проведение выкупа и выплата компенсации в установленном порядке невозможны, — уточнили в ведомстве.

Отметим, что в декабре состоялась встреча с жителями Алатауского района по вопросам компенсации за земельные участки, изымаемые под пробивку улицы Тлендиева. Жители микрорайона Ожет выражали несогласие с оценочной стоимостью имущества.

В управлении земельных отношений Алматы пояснили, что в соответствии со статьей 67 Закона РК «О государственном имуществе» стоимость земельного участка, а также недвижимого имущества, находящегося на земельном участке, изымаемых для госнужд, определяется независимым оценщиком по рыночной стоимости.

В ведомстве подчеркнули, что выбор методов и подходов к оценке осуществляется оценщиком самостоятельно, а также он несет ответственность за достоверность оценки.

Ранее агентство разбиралось, почему затягивается пробивка улицы Саина в Алматы. Работы по пробивке планируется завершить во второй половине этого года.