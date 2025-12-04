Проект пробивки Тлендиева вызвал споры: власти провели встречу с алматинцами

Горожане поднимали вопрос по размеру компенсации за земельные участки и дома, выкупаемые для государственных нужд под пробивку улицы Тлендиева.

С жителями встретился заместитель акима Алматы Бейбут Шаханов, который совместно с представителями городских управлений заслушал обращения и дал разъяснения правовых норм в данной сфере.

— Город активно развивается, что требует строительства новых социальных объектов — школ, поликлиник, спортивных и культурных центров, а также развития транспортной инфраструктуры: новых станций метро, пробивки магистральных улиц. Для реализации этих проектов требуется трансформация сложившихся районов и присоединенных территорий с частной застройкой. Соответственно, город вынужден выкупать земельные участки. Выкуп производится по рыночной стоимости на основании независимой оценки и акимат не может влиять на ее результаты, — отметил Бейбут Шаханов.

Пришедшие на встречу жители микрорайона Ожет выразили несогласие с оценочной стоимостью имущества. Также у большинства отсутствуют правоустанавливающие документы на земельные участки либо на строения.

— На сегодня остается порядка 30 собственников, имеющих проблемы с правоустанавливающими документами на жилье и земельные участки. Профильным управлениям необходимо в индивидуальном порядке рассмотреть каждый вопрос, дать соответствующие разъяснения и при необходимости оказать содействие в легализации в рамках действующего законодательства, — отметил Бейбут Шаханов.

По итогам встречи заместитель акима города поручил управлению земельных отношений совместно с районным акиматом на постоянной основе проводить разъяснительную работу среди граждан, а также организовать встречу с представителями оценочной компании, которые смогут подробно рассказать о критериях оценки имущества.

Отметим, Генеральным планом Алматы до 2040 года в целях повышения транспортной связанности и совершенствования улично-дорожной сети предусмотрена пробивка улицы Тлендиева от проспекта Рыскулова до границы города.

Проект пробивки улицы Тлендиева разделен на две очереди:

от проспекта Рыскулова до улицы Сабатаева протяженностью 5,8 км. По проекту под выкуп попадают 123 земельных участка;

от улицы Сабатаева до границы города протяженностью 4,9 км. По проекту под выкуп попадают 344 земельных участка.

На сегодня выкуплено 70 участков. Выкуп земельных участков для государственных нужд производится по рыночной стоимости независимо от оснований возникновения прав на участок.

Ранее акимат Алматы зарезервировал земельные участки на 20 лет. В течение этого времени на этих участках запрещено строительство.

Также стало известно, что в Алматы для пробивки улицы Хмельницкого, проспекта Райымбека и реконструкции Талгарского тракта будет изъято еще 143 земельных участка.