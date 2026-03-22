Как отмечают Наурыз в разных регионах Казахстана: главные отличия

Семь ингредиентов в наурыз коже, обновленный дастархан и обычай открывать двери для гостей — за этими, казалось бы, общими для всей страны традициями скрывается разный исторический опыт регионов Казахстана. Где-то Наурыз веками был праздником выживания после суровой зимы, где-то — началом земледельческого сезона и ожиданием первого урожая, а в отдельных частях страны особое значение придавалось обрядам очищения и примирения. Эти различия, сформированные климатом и образом жизни, до сих пор ощущаются в том, как именно казахстанцы встречают весну.

Юг — Наурыз как начало нового цикла

На юге праздник теснее связан не только с обрядом, но и с ощущением реального обновления жизни — когда весна уже вступает в свои права, а сам Наурыз воспринимается особенно ярко, щедро и зримо.

— Наурыз — один из самых древних и значимых праздников для народа Казахстана, однако особенности его празднования в разных регионах страны имеют свои отличия. Особенно ярко это проявляется при сравнении южных областей с остальным Казахстаном, — рассказывает председатель совета матерей АНК Жамбылской области Эльмира Мырза-Гали.

В западных, северных и восточных регионах Казахстана Наурыз, в первую очередь, воспринимался как долгожданное окончание суровой зимы. Долгие холодные месяцы разобщали людей, ограничивали передвижение и общение.

Поэтому с приходом весны и наступлением праздника люди выходили из своих домов, встречались друг с другом, обменивались теплыми словами, обнимались и поздравляли.

Здесь Наурыз был символом встречи, единения и человеческого тепла после тяжелых климатических испытаний.

— Совсем иначе складывалась традиция празднования на юге Казахстана. Более мягкий климат и ранний приход весны способствовали развитию не только кочевого, но и оседлого образа жизни. В отличие от других регионов, здесь к Наурызу уже начинались активные сельскохозяйственные работы. Люди сеяли просо, обрабатывали землю, занимались огородами, и нередко именно в это время появлялись первые ростки. Таким образом, Наурыз на юге становился не только символическим началом нового года, но и реальным стартом земледельческого сезона.

Кроме того, по словам Э. Мырза-Гали, южные регионы отличались более ярким и насыщенным характером празднования. Здесь устраивались национальные игры, люди надевали красивую традиционную одежду, накрывались богатые дастарханы прямо на улице. Праздник приобретал особую атмосферу изобилия, радости и надежды на будущий урожай.

Север, запад и восток: один праздник — разная интонация

В других регионах Наурыз раскрывается по-разному — где-то через размах, гостеприимство и силу традиций, а где-то — через внутреннее очищение и связь с природой.

— Наурыз для меня — это не просто праздник, а особое состояние души, когда ощущается обновление, единство и связь поколений. Несмотря на то, что он отмечается по всей стране, в разных регионах Казахстана у него действительно есть свои оттенки и особенности, — рассказывает член клуба журналистов АНК СКО, активист общественного объединения «Казахский культурно-просветительский центр Urpaq» Салимхан Сабитов. — Если говорить о севере Казахстана, где я живу, здесь Наурыз чаще ощущается как долгожданный приход весны после затяжной зимы. Поэтому особое внимание уделяется именно символике обновления — очищению дома, встрече гостей, теплым пожеланиям. Праздник проходит более сдержанно, но очень душевно — с обязательным угощением, национальными играми и уважением к традициям.

Запад страны славится своим гостеприимством — там Наурыз отмечают широко, с большим размахом. Особое место занимает дастархан. Помимо традиционного наурыз коже, готовят разнообразные мясные блюда, подчеркивая достаток и щедрость. Праздник часто сопровождается соревнованиями, играми и демонстрацией силы и ловкости.

— Восток Казахстана, на мой взгляд, сохраняет очень глубокую связь с природой и традициями предков. Там Наурыз ощущается как гармония человека с окружающим миром. Люди уделяют внимание не только празднованию, но и внутреннему очищению, примирению, укреплению родственных связей.

При этом, по мнению спикера, несмотря на все региональные различия, есть то, что объединяет всех казахстанцев — это уважение к старшим, открытость, гостеприимство и особое значение числа «семь» в наурыз коже. В каждом доме в этот день стараются накрыть богатый дастархан и принять гостей с чистыми помыслами.

— Сегодня различия между регионами постепенно сглаживаются, благодаря мобильности и обмену традициями, но существование разнообразия делает Наурыз еще более уникальным и живым праздником. Для меня Наурыз — это про единство в многообразии. Где бы ты ни находился, ты чувствуешь себя частью одной большой культуры и общей истории, — сказал Салимхан Сабитов.

Наурыз — общий язык страны

При всех различиях праздник давно стал точкой, где сходятся не только региональные, но и этнокультурные традиции Казахстана — от общего дастархана до семейных и общественных обрядов.

— В Казахстане праздник Наурыз стал символом единства не только представителей тюркских этносов, а в целом всего казахстанского народа. Если раньше мы праздновали два-три дня, то сегодня это целая декада мероприятий Наурызнама, которая возрождает дух национальных традиций, несет мир и согласие, доброту и благородство. Этот праздник весеннего обновления объединил также и традиции разных этносов, что стало ярким продвижением концепции «Единство в многообразии», — размышляет председатель Союза уйгурской молодежи Казахстана Рустам Кайрыев.

Спикер подчеркивает, что в целом подходы к празднованию Наурыза во всех регионах схожи — это массовые гуляния, угощения, национальные костюмы, большие шествия и масса позитивных улыбок.

Однако, лишь бросив взгляд на праздничный дастархан можно заметить отличия и понять только по нему, в каком регионе ты находишься.

— Каждый стол традиционно полон бауырсаками и наурыз көже, но кухня других этносов придает ему особое разнообразие блюд. К примеру уйгуры делают традиционное блюдо весеннего обновления организма көк чөшүр (пельмени с листьями клевера и другими травами). Раньше его готовили на древний уйгурский праздник встречи весны, отмечаемый в конце апреля, символизирующий обновление природы, но сегодня уйгуры стали готовить это блюдо в Казахстане и на Наурыз. Также казахские бауырсаки соседствуют за столом с уйгурским хворостом санза, — поделился председатель Союза уйгурской молодежи Казахстана.

Узбеки на Наурыз готовят блюдо сумаляк, символизирующие весну, обновление и достаток. Это сладкая каша из проросшей пшеницы, которую надо варить целые сутки. Русские дополнением к казахским блюдам готовят вкусные блины, заправляя их мясом, творогом или грибами.

— Курды Казахстана угощают всех блюдом савар или савар-пилав. Оно готовится из пшеницы, которую дробят, варят с мясом, луком и специями. Также на дастархан ставят и другие традиционные блюда, которые готовят на Наурыз этносы Казахстана, у азербайджанцев — долма, у кыргызов — сумолок, у армян — хариса, у турков — пахлава, — рассказал Рустам Кайрыев.

В разных регионах Казахстана исторически сформировались крупные общины тех или иных этносов, и именно это придает Наурызу локальные особенности. Там, где сильнее представлена одна культура, ее традиции заметнее отражаются и в праздничном дастархане, и в самой атмосфере праздника. В результате в каждом регионе Наурыз приобретает свой характер, при этом сохраняя общее содержание и смысл.

Сегодня Наурыз в Казахстане стал символом единения и добрососедства. В этот день люди выходят на улицы в национальных костюмах, навещают друг друга, угощают соседей, обмениваются теплыми пожеланиями и обнимаются, встречая новый цикл с чистыми помыслами. Праздник объединяет представителей разных народов — казахов, узбеков, кыргызов, русских, татар, уйгуров и многих других, подчеркивая идею общей культуры и взаимного уважения.

