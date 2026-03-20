телерадиокомплекс президента РК
    21:06, 19 Март 2026 | GMT +5

    Как казахи отмечают Наурыз в Кыргызстане

    В Бишкеке в честь праздника Наурыз состоялся праздничный концерт, организованный по инициативе Ассоциации казахов в Кыргызстане, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

    Фото: Гульмира Абдрахманова \ Kazinform

    В мероприятии приняли участие творческая интеллигенция, представители молодежи, члены казахской диаспоры, а также дипломаты Посольства Казахстана в Кыргызской Республике.

    Председатель правления Ассоциации казахов в Кыргызстане Хамар Болотова поздравляя всех с весенним праздником отметила, что для казахов, проживающих за рубежом, празднование Наурыза имеет такое же особое значение.

    Фото: Гульмира Абдрахманова \ Kazinform

    — Празднование Наурыза в Кыргызстане и Казахстане проходит почти идентично с небольшими отличиями. В этот праздник, олицетворяющий приход весны, пробуждение всего живого вокруг и начало нового жизненного цикла, мы желаем мира и добра, процветания, прекрасного продолжения года, изобилия каждому дому и благополучия всем странам, где отмечается этот праздник, — поздравила она.

    Фото: Гульмира Абдрахманова \ Kazinform

    Советник-посланник Посольства РК в КР Асхат Сыздыков также поздравил всех присутствующих с праздником Наурыз.

    — Поздравляю с праздником весны, началом нового года для многих народов! Хочу пожелать всем мира, чтобы небо было всегда открытым! Пусть дети будут счастливыми, мечты сбываются, здоровья и всех благ! Пусть царит дружба не только между нашими братскими странами, но и по всему миру и региону Центральной Азии, — пожелал дипломат.

    Фото: Гульмира Абдрахманова \ Kazinform

    Гостям мероприятия представлена насыщенная концертная программа, сопровождающаяся исполнением песен и танцев разных народов, конкурсами и показом традиций и обычаев, а также организацией праздничного угощения национальной кухни.

    О том, как прошло празднование Наурызнама в Пекине, можете прочитать по ссылке.

    Гульмира Абдрахманова
