Как казахи отмечают Наурыз в Кыргызстане
В Бишкеке в честь праздника Наурыз состоялся праздничный концерт, организованный по инициативе Ассоциации казахов в Кыргызстане, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.
В мероприятии приняли участие творческая интеллигенция, представители молодежи, члены казахской диаспоры, а также дипломаты Посольства Казахстана в Кыргызской Республике.
Председатель правления Ассоциации казахов в Кыргызстане Хамар Болотова поздравляя всех с весенним праздником отметила, что для казахов, проживающих за рубежом, празднование Наурыза имеет такое же особое значение.
— Празднование Наурыза в Кыргызстане и Казахстане проходит почти идентично с небольшими отличиями. В этот праздник, олицетворяющий приход весны, пробуждение всего живого вокруг и начало нового жизненного цикла, мы желаем мира и добра, процветания, прекрасного продолжения года, изобилия каждому дому и благополучия всем странам, где отмечается этот праздник, — поздравила она.
Советник-посланник Посольства РК в КР Асхат Сыздыков также поздравил всех присутствующих с праздником Наурыз.
— Поздравляю с праздником весны, началом нового года для многих народов! Хочу пожелать всем мира, чтобы небо было всегда открытым! Пусть дети будут счастливыми, мечты сбываются, здоровья и всех благ! Пусть царит дружба не только между нашими братскими странами, но и по всему миру и региону Центральной Азии, — пожелал дипломат.
Гостям мероприятия представлена насыщенная концертная программа, сопровождающаяся исполнением песен и танцев разных народов, конкурсами и показом традиций и обычаев, а также организацией праздничного угощения национальной кухни.
