Безопасный Наурыз: как отметить праздник без риска для здоровья

Чтобы избежать пищевых отравлений для населения:

не покупайте продукты домашнего приготовления в неустановленных местах;

обращайте внимание на условия хранения и срок годности;

не забывайте — скоропортящиеся блюда требуют холодильника.

Учитывайте погоду:

одевайтесь теплее — весна ещё нестабильна;

избегайте скопления людей, особенно с детьми.

Организаторам и участникам мероприятий: строго соблюдать санитарные требования при приготовлении и продаже еды, не допускать реализацию продукции домашнего изготовления, обеспечивать персонал спецодеждой и наличием медицинских осмотров, использовать одноразовую посуду и соблюдать правила личной гигиены, обеспечить достаточное количество холодильного оборудования, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, организовать места для сбора отходов и своевременный вывоз мусора.

