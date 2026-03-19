    09:23, 19 Март 2026 | GMT +5

    Безопасный Наурыз: как отметить праздник без риска для здоровья

    Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК предупредил, что в дни праздника Наурыз важно не только накрыть богатый дастархан, но и позаботиться о безопасности, передает агентство Kazinform.

    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Чтобы избежать пищевых отравлений для населения:

    • не покупайте продукты домашнего приготовления в неустановленных местах;
    • обращайте внимание на условия хранения и срок годности;
    • не забывайте — скоропортящиеся блюда требуют холодильника.

    Учитывайте погоду:

    • одевайтесь теплее — весна ещё нестабильна;
    • избегайте скопления людей, особенно с детьми.

    Организаторам и участникам мероприятий: строго соблюдать санитарные требования при приготовлении и продаже еды, не допускать реализацию продукции домашнего изготовления, обеспечивать персонал спецодеждой и наличием медицинских осмотров, использовать одноразовую посуду и соблюдать правила личной гигиены, обеспечить достаточное количество холодильного оборудования, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, организовать места для сбора отходов и своевременный вывоз мусора.

    Основные правила безопасного праздничного стола в Наурыз, можно прочитать здесь.

    Динара Жусупбекова
    Сейчас читают