Безопасный Наурыз: как отметить праздник без риска для здоровья
Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК предупредил, что в дни праздника Наурыз важно не только накрыть богатый дастархан, но и позаботиться о безопасности, передает агентство Kazinform.
Чтобы избежать пищевых отравлений для населения:
- не покупайте продукты домашнего приготовления в неустановленных местах;
- обращайте внимание на условия хранения и срок годности;
- не забывайте — скоропортящиеся блюда требуют холодильника.
Учитывайте погоду:
- одевайтесь теплее — весна ещё нестабильна;
- избегайте скопления людей, особенно с детьми.
Организаторам и участникам мероприятий: строго соблюдать санитарные требования при приготовлении и продаже еды, не допускать реализацию продукции домашнего изготовления, обеспечивать персонал спецодеждой и наличием медицинских осмотров, использовать одноразовую посуду и соблюдать правила личной гигиены, обеспечить достаточное количество холодильного оборудования, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, организовать места для сбора отходов и своевременный вывоз мусора.
