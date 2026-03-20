Степной колорит в сердце Пекина: как казахский центр развития встретил Наурыз

«Балдырған» встречает свою восьмую весну в Пекине. За эти годы он превратился из образовательной площадки в настоящий культурный мост, объединяющий семьи и оберегающий традиции вдали от родины.

Праздник стал итогом большой коллективной работы. Руководитель центра Назгуль Назарбекова с гордостью отмечает, что маленькие воспитанники сами создавали атмосферу праздника. Дети украшали комнаты, высаживали цветы и даже попробовали себя в роли кулинаров, помогая печь праздничное печенье.

Фото: Берик Табынбаев/Kazinform

Программа торжества получилась по-семейному теплой и насыщенной. Открыл мероприятие танец «Наурыз» в исполнении детей в ярких национальных костюмах. Маленькие артисты спели песню «Туған жер», читали стихи и исполняли традиционные казахские танцы, сорвав бурные аплодисменты родителей и гостей.

Какой Наурыз без щедрого дастархана? Гостей угощали главными символами праздника — ароматным Наурыз-көже, нежным қазы и горячими баурсаками. Особое место на столе заняло то самое печенье, приготовленное маленькими подмастерьями.

Интересно, что «Балдырған» давно перерос формат национального центра. Сегодня здесь занимаются 21 ребенок, и география впечатляет. Несмотря на то, что обучение ведется полностью на казахском языке, центр, помимо казахстанцев, стал вторым домом для детей из Беларуси, Кыргызстана, России, Туркменистана и Узбекистана.

Сегодня это не просто детский центр развития, а важная точка культурной дипломатии в Китае. У основательницы центра Назгуль Назарбековой большие планы по модернизации инфраструктуры и популяризации казахской культуры среди детей. Однако достижение этих целей, по ее словам, требует спонсорской поддержки.

Напомним, детский центр развития «Балдырган» открыл свои двери в Пекине 23 апреля 2018 года. В основе его работы лежит знаменитая методика Монтессори, которая помогает детям развиваться в свободном и гармоничном формате.

Ранее сообщалось, что празднование Наурызнама прошло в Пекине.