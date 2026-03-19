    19:22, 18 Март 2026 | GMT +5

    Дроны раздавали баурсаки жителям в Караганде

    В Караганде праздничные гуляния в рамках Наурызнама приобрели необычный формат: в центральном парке дроны разносили бауырсаки, передает корреспондент агентства Kazinform.

    кадр из видео

    Как отмечают организаторы, в этом году Наурыз проходит под знаком современных технологий и получил название Digital Наурыз — 2026. Такой подход позволил объединить национальные традиции и инновации, сделав праздник более зрелищным и запоминающимся.

    Жители отмечают креативный подход к организации мероприятий.

    — Дрон вдруг подлетел и начал раздавать бауырсаки. Это было очень неожиданно и приятно. Настроение сразу стало праздничным. Пусть будет изобилие, — поделилась одна из жительниц города.

    Праздничная программа охватила не только общественные пространства, но и образовательные учреждения. В школах региона проходят тематические мероприятия, направленные на популяризацию национальной культуры. Так, в одной из школ Караганды организовали «Бауырсақ-party», где ученики вместе с родителями приготовили более 30 видов традиционной выпечки.

    — Мы сделали шелпек, баурсаки, ши-баурсаки, плетеные баурсаки, чайные баурсаки. Все это мы готовили сами, вместе с мамами, — рассказала школьница Адина Бейсембек.

    Всего в Карагандинской области в дни Наурызнама запланировано более тысячи мероприятий. Для жителей и гостей региона подготовлены концерты, выставки и интерактивные мастер-классы. Главная цель — показать богатство национальных традиций в современном формате и создать для людей теплую, праздничную атмосферу.

    Ранее мы писали о том, какие элементы празднования Наурыза сохранились, а какие получили новое значение. 

    Айзада Агильбаева
