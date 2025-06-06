Как новая группа лошадей Пржевальского обживается в Казахстане

Керкуланы прибыли на историческую родину и теперь за их комфортным пребыванием в казахских степях будут пристально наблюдать специалисты.

— Здесь в центре реинтродукции работают специалисты, с которыми мы постоянно находимся в контакте и консультируем по необходимым вопросам. Мы рады помогать Казахстану в реализации этого сложного проекта, — говорит директор Пражского зоопарка Мирослав Бобек.

Лошадь Пржевальского — последний в мире вид дикой лошади. К середине XX века он исчез в дикой природе, его можно встретить только в национальных парках. Потому проект «Возвращение диких лошадей» нацелен на то, чтобы исправить положение. Тем более, что Казахстан по праву считается их исторической родиной.

— Казахский народ лучше всех знает, как справляться с лошадьми, поэтому у нас не было каких-то особых рекомендаций. Венгерские и казахские степи очень схожи, поэтому мы уверены, что адаптация будет очень лёгкой, — сказал Медеши Гергель -Арпад, директор Венгерского национального парка «Хортобадь»

Прежде чем привезти лошадей сюда, европейские специалисты досконально изучили территорию Тургайской степи и назвали местные условия «идеальными». Все дело в широких богатых пастбищах, большом количестве источников пресной воды и отсутствие в этих краях домашних лошадей. Не помешала даже наша суровая зима с 30-градусными морозами.

— Именно в Чехии лошади живут не в самом зоопарке, а у них там тоже есть такой небольшой центр, где лошади содержатся в загоне. Это место где-то в 1,5-2 часах езды от Праги. Они это называют там «Чешская Сибирь». Там у них тоже такой климат, что до -25 мороза тоже бывает, — рассказала Вера Воронова, исполнительный директор Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия.

Это не первая партия лошадей Пржевальского, их казахи называют керкуланами — год назад к нам привезли семь животных. Все это время за ними пристально наблюдали — кони благополучно пережили первую зиму в Казахстане, адаптировались и прошли необходимые ветеринарные процедуры.

— Лошади прошлогодние чувствовали себя отлично, никаких проблем с ними не было в общем-то. И два дня назад они выпущены в дикую природу — это первая группа. А лошади этого года будут находиться в течение года для акклиматизации для того, чтобы убедиться, что нет беременных самок. Кстати, в первой группе лошадей беременных самок не было. Это делается намеренно — то есть, лошадей везут сюда не беременных, чтобы избежать рисков при перевозке, — говорит Сергей Скляренко, директор Центра прикладной биологии.

Ранее сообщалось, что до 2029 года в Казахстан завезут еще 45 лошадей Пржевальского.

Напомним, в Минэкологии и природных ресурсов разрабатывают специальный туристический маршрут, который позволит наблюдать за лошадьми Пржевальского в естественной среде обитания.