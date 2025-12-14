РУ
    Как изменилась дорожная обстановка в Алматы из-за мопедов и самокатов

    В Алматы с начала года зарегистрировано более 19 тысяч мопедов. Вместе с ростом их числа растет и число дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Коллаж: Kazinform

    С 5 апреля 2025 года вступили в силу законодательные поправки, приравнивающие мопеды к механическим транспортным средствам. В связи с этим в спецЦОНах Алматы регистрация мопедов была начата с 16 января 2025 года. По состоянию на 31 октября 2025 года в Алматы всего на учет было поставлено 19 039 мопедов.

    В полиции Алматы рассказали о текущей ситуации на дорогах.

    — С начала года, по состоянию на 27 ноября 2025 года, к административной ответственности были привлечены 19 411 владельцев мопедов, из которых 4 820 транспортных средств отправлены на штрафную стоянку, — говорится в ответе ДП Алматы.

    Фото: Александр Павский /Kazinform

    Также в полиции привели статистику дорожно-транспортных происшествий.

    По состоянию на 27 ноября 2025 года в Алматы зарегистрировано 377 ДТП с участием самокатов, в которых погиб один человек. 

    За этот же период произошло 659 ДТП с участием мопедов, в результате которых погибли три человека.

    — В настоящее время отдельный учет по регистрации электровелосипедов не ведется, — добавили в полиции города.

    Ранее в полиции Алматы разъяснили необходимость регистрации электровелосипедов. По закону транспортные средства с мощностью двигателя свыше 250 Вт и максимальной скоростью более 25 км/ч относятся к категории мопедов.

    мопеды, доставка, дорога
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Соответственно, электровелосипеды, оснащенные дополнительными батареями, подлежат обязательной регистрации, должны иметь техпаспорт, государственный номер и страховку.

    Регистрация включает получение технического паспорта, присвоение государственного регистрационного номера, оформление страховки и наличие у водителя водительского удостоверения категории «А».

    За управление незарегистрированным электровелосипедом предусмотрена административная ответственность. Нарушителям грозит штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге), а сам транспорт будет помещен на штрафную стоянку.

    Фото: Александр Павский /Kazinform

    Мажилис утвердил новые правила для электросамокатов: теперь они должны иметь страхование и регистрационный номер у каждой арендной компании. Номер позволит определить владельца при ДТП, но не будет государственным, как у автомобилей. 

