Как и где будут сортировать и утилизировать отходы в Шымкенте

В Астане, Алматы и Шымкенте будут построены заводы по сжиганию мусора полностью за счет иностранных инвестиций. Общий объем вложений по трем крупным городам страны составит 293 млрд тенге, срок реализации проектов оценивается в два года.

Чтобы разобраться, где именно построят завод в Шымкенте, какая компания готова инвестировать не менее 100 млн долларов в строительство, какой будет его мощность и какие экологические требования предъявляются к мусоросжигательным заводам, корреспондент Kazinform направила официальные запросы в Министерство экологии и природных ресурсов и управление развития комфортной городской среды.

Кто инвестирует и где построят завод

В управлении сообщили, что мусоросжигательный завод построят инвесторы из Китая, соответствующее соглашение уже подписано.

— Проект инвестиционного соглашения с китайской компанией ТОО «SHAANXI CONSTRUCTION ENGINEERING KAZAKHSTAN CO., LTD» по строительству завода по термической утилизации отходов с получением электрической энергии в Шымкенте был одобрен постановлением Правительства РК от 30 октября 2025 года. Инвестиционное соглашение по проекту «Термическая утилизация твердых бытовых отходов в Шымкенте» с ТОО было подписано 31 октября текущего года, — сообщил руководитель управления развития комфортной городской среды Абилкайыр Онгар.

Как отметили в министерстве, сейчас ведутся работы по заключению договоров покупки электрической энергии и поставке ТБО. Срок строительства будет определен по результатам разработки проектно-сметной документации.

— В целом, согласно экологическому законодательству Республики Казахстан, объекты по управлению отходами проходят процедуры экологической оценки, экспертизы и общественных слушаний (приказ и. о. министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № 286 «Об утверждении Правил проведения общественных слушаний»). Вместе с тем, согласно подписанному соглашению об инвестициях, срок реализации проектов по городу Шымкент — 2026–2028 годы, — отметил вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев.

Для строительства завода будет выделен земельный участок площадью 12 гектаров в районе Туран рядом с мусорным полигоном в жилом массиве «Актас-1».

Проект предусматривает мощность не менее 1 000 тонн отходов в сутки с выработкой 24 МВт электроэнергии.

— В настоящее время компанией разрабатывается проект землеустройства. После ввода планируемого объекта в эксплуатацию ежегодно будет утилизироваться до 365 тысяч тонн бытовых отходов (1 000 тонн коммунальных отходов в сутки). Реализация проекта позволит улучшить экологическую ситуацию в городе и обеспечит эффективную утилизацию отходов. Строительство завода создаст 70 постоянных рабочих мест, — сообщили в управлении.

Объем прямых инвестиций составит почти 54 млрд тенге.

— По городу Шымкент сумма инвестиций — не менее 53,9 млрд тенге (не ниже 100 миллионов долларов США). Согласно пункту 4 статьи 365 Экологического кодекса РК, местные исполнительные органы реализуют государственную политику в области управления коммунальными отходами, обеспечивая создание и функционирование необходимой инфраструктуры. Полный цикл управления отходами будет организовывать местный исполнительный орган. По информации акимата Шымкента, на городской полигон ежедневно поступает 900–1000 тонн отходов. С учетом роста численности населения и расположения близлежащих населенных пунктов Туркестанской области прогнозируется, что после запуска завода он будет обеспечен необходимым объемом отходов, — отметил вице-министр Жомарт Алиев.

Поступающие отходы планируют предварительно сортировать на заводе, который построит ТОО Clean Village, а затем направлять на термическую утилизацию. Сортировочное предприятие в формате ГЧП планируют запустить в 2027 году.

— 19 мая 2025 года между управлением развития комфортной городской среды и ТОО «Clean Village» было заключено соглашение о государственно-частном партнерстве по проекту «Сбор, транспортировка и сортировка твердых бытовых отходов в Шымкенте». В рамках данного соглашения частный партнер планирует строительство сортировочного комплекса мощностью до 300 тысяч тонн отходов в год на земельном участке, расположенном на территории района Туран. Комплекс будет возведен за счет собственных финансовых и материально-технических ресурсов частного партнера и введен в эксплуатацию в 2027 году, — сообщил главный специалист городского отдела управления, учета и контроля ТБО и промышленной электроники Кудрет Айтураев.

Почему выбран формат мусоросжигания

В Министерстве экологии и природных ресурсов пояснили, что энергетическая утилизация отходов занимает предпоследнюю ступень классификации обращения с отходами, предусмотренной экологическим законодательством.

— Иерархия отходов подразумевает пять ключевых методов: предотвращение, подготовку к повторному использованию, переработку, энергетическую утилизацию и захоронение. На сегодня в трех крупных городах — Астане, Алматы и Шымкенте — ведутся работы по реализации механизма энергетической утилизации отходов (ЭУО) в соответствии со статьей 324 Экологического кодекса. ЭУО позволит сократить поступление отходов на полигоны, повысить инвестиционную привлекательность отрасли и снизить негативное воздействие на окружающую среду, — пояснила главный эксперт управления коммунальных отходов Минэкологии Жузим Даулет.

В ведомстве уточнили, что наибольшей востребованностью сегодня пользуются предприятия, специализирующиеся на переработке отходов, поскольку это снижает нагрузку на полигоны, повышает уровень вторичного использования ресурсов и способствует достижению экологических целей страны.

Экологические требования и контроль

В министерстве подчеркнули, что требования к таким объектам будут соответствовать стандартам Европейского союза.

— Согласно пункту 3 статьи 324 Экологического кодекса, экологические требования к эксплуатации объектов по энергетической утилизации отходов должны быть эквивалентны Директиве 2010/75/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС «О промышленных выбросах (о комплексном предотвращении загрязнения и контроле над ним)». При эксплуатации объектов ЭУО предусматривается установка автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду с передачей соответствующих данных в информационную систему Министерства в онлайн-режиме, — сообщили в ведомстве.

Согласно подписанным инвестиционным соглашениям, летучая зольная пыль будет захораниваться в местах, определяемых местными исполнительными органами, а котельный шлак использоваться инвестором по своему усмотрению.

— В этой связи при реализации проектов по энергетической утилизации отходов необходимо строго соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, чтобы не допустить негативных экологических последствий, — подчеркнули в Министерстве экологии и природных ресурсов.

Ранее сообщалось, что полигоны в областных центрах Атырауской, Западно-Казахстанской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областей, а также в Шымкенте заполнены более чем на 90%. В Астане уровень заполненности достигает 98%, а полигон в Жезказгане полностью переполнен. Для стабилизации ситуации в Казахстане планируется строительство 43 мусорных полигонов за счет средств утильсбора. Общая стоимость проектов по полигонам ТБО составит 53 млрд тенге.