43 мусорных полигона построят за счет средств утильсбора в Казахстане

По итогам 2024 года, в стране насчитывается 2 973 полигона ТБО, из них 608 имеют соответствующие проектные и разрешительные документы, что составляет 20,4% от общего их количества. Большинство полигонов заполнены, требуется их рекультивация.

— Полигоны в областных центрах Атырауской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Северо-Казахстанской областях, города Шымкента заполнены более чем на 90%, в Астане на 98%, а Жезказгане вовсе переполнен, — сообщил Ерлан Нысанбаев.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

В целях исправления сложившейся ситуации еще в 2023 году Правительством был утвержден комплексный План мероприятий, в рамках которого предусмотрено строительство 100 новых полигонов ТБО.

На сегодня акиматами построены и введены в эксплуатацию только семь, разработана документация по 23 полигонам, ведется разработка документации по 18 полигонам.

По остальным 52 полигонам акиматами работа не ведется из-за отсутствия финансирования, в том числе:

по области Абай — по 22 полигонам;

по Акмолинской области — по 4 полигонам;

по Северо-Казахстанской области по 8 полигонам истекли сроки действия документации, а корректировка не запланирована.

В этой связи Минэкологии проработан вопрос финансирования строительства полигонов ТБО за счет средств утильсбора, что позволит профинансировать 43 полигона стоимостью 53 млрд тенге в 11 регионах.

Ранее сообщалось, что большинство мусорных полигонов в СКО работают без разрешения.