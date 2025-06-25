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    10:22, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    43 мусорных полигона построят за счет средств утильсбора в Казахстане

    Общая стоимость 43 полигонов ТБО составит 53 млрд тенге, сообщил министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    мусор ТБО
    Фото: gov.kz

    По итогам 2024 года, в стране насчитывается 2 973 полигона ТБО, из них 608 имеют соответствующие проектные и разрешительные документы, что составляет 20,4% от общего их количества. Большинство полигонов заполнены, требуется их рекультивация.

    — Полигоны в областных центрах Атырауской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Северо-Казахстанской областях, города Шымкента заполнены более чем на 90%, в Астане на 98%, а Жезказгане вовсе переполнен, — сообщил Ерлан Нысанбаев.

    Заседание Правительства
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    В целях исправления сложившейся ситуации еще в 2023 году Правительством был утвержден комплексный План мероприятий, в рамках которого предусмотрено строительство 100 новых полигонов ТБО.

    На сегодня акиматами построены и введены в эксплуатацию только семь, разработана документация по 23 полигонам, ведется разработка документации по 18 полигонам.

    По остальным 52 полигонам акиматами работа не ведется из-за отсутствия финансирования, в том числе:

    • по области Абай — по 22 полигонам;
    • по Акмолинской области — по 4 полигонам;
    • по Северо-Казахстанской области по 8 полигонам истекли сроки действия документации, а корректировка не запланирована.

    В этой связи Минэкологии проработан вопрос финансирования строительства полигонов ТБО за счет средств утильсбора, что позволит профинансировать 43 полигона стоимостью 53 млрд тенге в 11 регионах.

    Ранее сообщалось, что большинство мусорных полигонов в СКО работают без разрешения.

    Теги:
    ТБО Правительство РК Мусор Переработка отходов Минэкологии и природных ресурсов Утильсбор Ерлан Нысанбаев
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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