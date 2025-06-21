Большинство мусорных полигонов в СКО работают без разрешения

По официальным данным, на территории области насчитывается 450 полигонов ТБО. Из них только 352 имеют оформленные земельные акты, у оставшихся 98 объектов документы отсутствуют.

Кроме того, экологическое разрешение на захоронение отходов получили лишь 10 полигонов.

Ситуация в областном центре вызывает обеспокоенность: полигон в Петропавловске почти заполнен.

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

— Основной городской полигон принадлежит ТОО «Кызылжар Тазалык». Проектная мощность объекта составляет около 1,5 млн тонн. По состоянию на 1 апреля 2024 года полигон был заполнен на 92%. Предприятию, как объекту I категории, выдано экологическое разрешение на захоронение только 61 380 тонн отходов, — говорится в официальном ответе.

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

В связи с этим в Петропавловске планируется строительство нового полигона твёрдых бытовых отходов. Для этих целей выделен земельный участок возле села Якорь Мамлютского района.

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

По данным ведомства, рекультивация полигона ТОО «Кызылжар Тазалык» запланирована на 2026 год.

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

Кроме того, до 2027 года в восьми районах области — Акжарском, Аккайынском, Жамбылском, Тайыншинском, Тимирязевском, Уалихановском, имени Габита Мусрепова и Магжана Жумабаева — планируется строительство новых полигонов ТБО.