Большинство мусорных полигонов в СКО работают без разрешения
В Северо-Казахстанской области большинство полигонов твердых бытовых отходов не имеют законного разрешения, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов РК.
По официальным данным, на территории области насчитывается 450 полигонов ТБО. Из них только 352 имеют оформленные земельные акты, у оставшихся 98 объектов документы отсутствуют.
Кроме того, экологическое разрешение на захоронение отходов получили лишь 10 полигонов.
Ситуация в областном центре вызывает обеспокоенность: полигон в Петропавловске почти заполнен.
— Основной городской полигон принадлежит ТОО «Кызылжар Тазалык». Проектная мощность объекта составляет около 1,5 млн тонн. По состоянию на 1 апреля 2024 года полигон был заполнен на 92%. Предприятию, как объекту I категории, выдано экологическое разрешение на захоронение только 61 380 тонн отходов, — говорится в официальном ответе.
В связи с этим в Петропавловске планируется строительство нового полигона твёрдых бытовых отходов. Для этих целей выделен земельный участок возле села Якорь Мамлютского района.
По данным ведомства, рекультивация полигона ТОО «Кызылжар Тазалык» запланирована на 2026 год.
Кроме того, до 2027 года в восьми районах области — Акжарском, Аккайынском, Жамбылском, Тайыншинском, Тимирязевском, Уалихановском, имени Габита Мусрепова и Магжана Жумабаева — планируется строительство новых полигонов ТБО.