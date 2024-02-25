Кадровые назначения в Казахстане за неделю

На минувшей неделе произошли кадровые перестановки как в центральных, так и в региональных органах власти. Агентство Kazinform предлагает традиционный обзор назначений за неделю.

Олжас Сапарбеков назначен вице-министром промышленности и строительства РК.

Олжас Сапарбеков родился в 1979 году в г. Актобе. Окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций, Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова.

Трудовую деятельность начал в 2001 г. в частной ж/д компании.

С 2001 по 2006 гг. работал в структуре НК «ҚазақстанТемірЖолы».

2006-2016 гг. - занимал руководящие должности в частных коммерческих структурах.

2016-2019 гг. — эксперт, заместитель директора департамента НПП «Атамекен».

2019 - 2021 гг. — заместитель руководителя, руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области.

2021 - 2023 гг. — заместитель председателя Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

2023 г. — заместитель председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

С ноября 2023 г. занимал должность председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта МТ РК.

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Жомарт Алиев назначен вице-министром экологии и природных ресурсов РК.

Жомарт Алиев родился 29 июня 1969 года в городе Кокшетау. В 1993 году окончил Казахский политехнический институт имени Ленина по специальности «горный инженер»; в 2003 году окончил Горную школу Парижа во Франции по специальности «государственное администрирование в горнорудной отрасли»; в 2006 году окончил Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова по специальности «юрист».

Трудовую деятельность начал в 1985 году рабочим совхоза Красноярский Кокшетауской области.

1993 - 1999 гг. - мастер рудника открытых горных работ АО «Васильковский ГОК» Кокшетау.

1999 - 2002 гг. - главный специалист Комитета геологии и охраны недр Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РК.

2002 - 2005 гг. - начальник Павлодарской областной инспекции по охране и использования недр Комитета геологии и охраны недр Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК.

2005 - 2010 гг. - занимал должности заместителя начальника, а в последующем начальника управления государственного экологического контроля Комитета природоохранного контроля Министерства охраны окружающей среды РК.

2010 - 2012 гг. - главный эксперт Комитета государственной инспекции нефтегазового комплекса Министерства нефти и газа РК.

2012 – 2017 гг. – заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства энергетики РК – главный государственный экологический инспектор РК.

2017 - 2022 гг. – специалист по охране окружающей среды Группы реализации проекта Всемирного Банка с АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)».

С июля 2023 года - председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК.

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Габидулла Оспанкулов назначен председателем Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел РК.

Габидулла Оспанкулов родился 13 июля 1981 года в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный юридический университет в 2002 году, Казахстанско-Российский университет в 2007 году и Университет Бирмингема.

Свою трудовую деятельность начал в 1999 году в качестве помощника юриста ТОО «Евразия Консалтинг».

С 2002 по 2010 годы работал на различных позициях в Сенате Парламента РК и Представительстве Президента РК в Парламенте.

В 2010-2019 годах работал заместителем акима города Экибастуза и Западно-Казахстанской области, занимал руководящие должности в Министерстве образования и науки РК.

В 2019 году был секретарем партии NurOtan.

С 2019 по 2020 годы работал вице-министром информации и общественного развития РК, с 2021 по 2024 годы – государственный инспектор, заместитель заведующего, заведующий отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК.

С 2023 по 2024 годы занимал должность первого заместителя руководителя Аппарата Правительства Республики Казахстан.

До назначения председателем Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел РК был советником Премьер-министра Республики Казахстан.

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Данияр Тургамбаев возглавил Комитет лесного хозяйства и животного мира РК.

Родился в 1987 году в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, университет им. Д. Кунаева, Казахский национальный аграрный университет.

Трудовую деятельность начал в 2009 г. бухгалтером в частной компании.

2010-2019 гг. — главный специалист-менеджер по госзакупкам, руководитель отдела, заместитель генерального директора, заместитель директора ГУ «Государственный национальный природный парк «Алтын-емел».

2019-2021 гг. — директор РГУ «Государственный национальный природный парк «Көлсай көлдері».

С 2021 г. по настоящее время — заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК.

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Гульбара Султанова назначена председателем Комитета по делам гражданского общества.

Родилась в 1967 году в Костанайской области. Окончила Костанайский педагогический институт им. 50-летия СССР, Костанайский социально-технический университет.

1992–2000 гг. — учитель начальных классов средних школ Костанайской области.

2000–2001 гг. — учитель СШ № 3 г. Костаная.

2002–2006 гг. — главный специалист департамента внутренней политики Костанайской области.

2006–2014 гг. — начальник, руководитель отдела управления внутренней политики акимата Костанайской области.

В 2014 г. была экспертом управления организационной работы Министерства культуры и спорта РК.

2014–2016 гг. — руководитель управления Комитета по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта РК.

2016–2018 гг. — руководитель управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Комитета по делам гражданского общества Министерства по делам религий РК.

2018–2023 гг. — заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК.

С ноября 2023 г. по настоящее время — заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства культуры и информации РК.

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Новым генеральным директором госфонда соцстрахования стал Айбол Аргынгазинов.

Родился в области Жетысу. Является членом Президентского молодежного кадрового резерва.

Выпускник Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Москве.

Трудовую деятельность начинал экспертом в Министерстве национальной экономики РК, в разные годы был руководителем отдела в АО «Казконтент», директором Центра анализа и мировой экономики АО «Институт экономических исследований», советником министра национальной экономики РК, заведующим сектором секретариата руководителя Администрации Президента РК.

С 2022 года занимал должность директора департамента бюджетного кредитования, Национального фонда РК и взаимодействия по вопросам финансового сектора Министерства финансов РК.

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Ержан Жакенов назначен гендиректором «Казавиаспас».

Родился 17 января 1978 года в Карагандинской области. Образование высшее, окончил КарГТУ по специальности инженер-механик, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюз — юрист, Академия гражданской авиации «Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта».

Трудовую деятельность начал с эксперта управления безопасности полетов, управления по поддержанию летной годности, главного эксперта — старшего государственного авиационного инспектора управления авиационной безопасности Комитета гражданской авиации.

Более 11 лет работал в службе авиационной безопасности в аэропортах гг. Астана и Алматы, в том числе на руководящих должностях более 5 лет.

С сентября 2019 года по июль 2023 года являлся руководителем управления авиационной безопасности Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан.

С июля 2023 года по февраль 2024 года работал Авиационным инспектором Департамента авиационной безопасности АО «Авиационная администрация Казахстана».

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Заместителем генерального директора Авиационной администрации Казахстана назначена Асем Сеитова.

Асем Сеитова родилась в 1981 году. В 2002 году окончила университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», является магистром экономики.

Имеет большой опыт в авиационной сфере, более 10 лет проработала в РГП «Казаэронавигация» на различных должностях.

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Асылбек Есенбаев назначен заместителем акима Актюбинской области.

Родился в 1977 году в Актюбинской области. В 1998 году окончил Казахскую государственную академию управления. Кандидат политических наук.

Трудовую деятельность начал в 2001 году научным сотрудником ТОО «Қазақстанның даму институты», работал экспертом, заместителем директора аналитического центра «Стратегия», бухгалтером второй категории филиала «Сарбайские межсистемные электрические сети» АО «КЕGОС», экономистом, главным экономистом казахстанского филиала ОАО «Корпорация «Трансстрой».

С 2005 по 2008 годы был главным специалистом социально-политического отдела Администрации Президента РК, главным экспертом секретариата Государственного секретаря РК, главным экспертом Ситуационного центра Совета Безопасности РК.

С 2008 по 2009 годы – руководитель центра Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК, заместитель директора Казахстанско-Российского университета.

2009-2021 гг. - заведующий отделом аппарата акима города Астаны, советник, помощник акима города Астаны, советник министра обороны РК, помощник заместителя Премьер-министра РК, советник Посольства РК в Российской Федерации, руководитель управлений строительства и жилищной политики города Нур-Султана, жилья и жилищной инспекции города Нур-Султана.

2021 - 2022 гг. - председатель правления НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру».

С февраля 2022 года занимал должность акима района Есиль города Астаны.

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Заместителем акима Кызылординской области назначен Ардак Зебешев.

Родился в 1981 году. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова (2003) по специальности «Международные отношения», Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (2006) по специальности «Экономика», King’s College London по международной программе «Болашак», магистратуру (2014) по специальности «Государственное управление», Warwick Business School, Великобритания (2019), магистр «Бизнес администрирования».

В 2003-2004 — директор филиала ХОЗУ Аппарата акима ЮКО.

В 2004-2006 — главный специалист отдела внешних связей и инвестиций Министерства сельского хозяйства РК.

В 2006-200 — третий секретарь Посольства РК в Республике Узбекистан МИД РК.

В 2007-2010 — второй секретарь Канцелярии Министра службы государственного протокола МИД РК.

В 2010-2016 — главный эксперт, заведующий сектором отдела внешних связей и протокола Канцелярии Премьер-министра РК.

В 2016-2017 — директор департамента международных отношений ТОО «Самрук-Қазына Инвест».

В 2017-2018 — руководитель секретариата Председателя Правления АО «Самұрық-Қазына».

В 2018-2019 — советник министра сельского хозяйства, заместителя Премьер-министра РК Канцелярия Премьер-министра РК.

В 2018-2021 — председатель бюро Конвенции ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер.

В 2019–2020 гг. — руководитель управления по сопровождению и реализации инвестиционных проектов Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В 2020-2021 — заместитель председателя Комитета по инвестициям МИД РК

С 09.2021 — председатель Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

Член Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан. Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» в 2021 году.

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Руслан Касыбаев возглавил департамент по ЧС Западно-Казахстанской области.

Родился в г.Алматы. В 2006 году окончил Кокшетауский технический институт АЧС РК.

Свой трудовой путь в органах гражданской защиты начал в 1999 г. в Алматы. В разные годы занимал должности старшего пожарного, инспектора пожарной части, старшего инженера, главного специалиста, заместителя начальника пожарной части, начальника службы пожаротушения, начальника отдела по чрезвычайным ситуациям.

Последняя занимаемая должность - начальник департамента по чрезвычайным ситуациями г.Алматы.

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Тлектес Досаев назначен руководителем управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области.

На государственной службе с 2000 года. Работал в аппарате акима района имени Казыбек би города Караганды, затем в аппарате акима Карагандинской области на должностях главного специалиста и руководителя отдела.

С 2009 по 2015 год был заместителем акимов Шахтинска и Приозёрска, возглавлял отдел Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области, занимал должности заместителей руководителей управлений строительства и государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области.

Затем возглавлял Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области.

С 2017 по 2023 год работал акимом города Каражала.

С августа 2023 года и до настоящего назначения был советником акима области Улытау.

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Мирхан Ермаганбетов возглавил управление молодежной политики Актюбинской области.

Родился в 1991 году в Хромтауском районе. Образование высшее. В 2012 году окончил Актюбинский государственный университет имени Кудайбергена Жубанова, в 2023 году – Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Трудовую деятельность начал в 2012 году научным сотрудником Актюбинского областного историко-краеведческого музея, был исполнительным секретарем Актюбинского областного филиала молодежного крыла «Жас Отан» партии «Нұр Отан», директором Центра развития языков Казахской инженерно-технической академии.

В 2015-2019 годы работал экспертом агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции, главным экспертом департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества, главным экспертом Комитета по делам молодежи и семьи Министерства общественного развития, главным экспертом Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития.

В 2019-2020 годах был руководителем Единой службы управления персоналом аппарата акима Актюбинской области.

С сентября 2020 года занимал должность заместителя акима Алгинского района.

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Даурен Койгельдин назначен акимом Маканшинского района области Абай.

Родился 23 сентября 1984 года в городе Алматы. В 2005 году окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция», в 2010 году окончил Казахскую финансово-экономическую академию по специальности «Финансы», в 2011 году окончил Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

В разные годы занимал различные должности в аппарате маслихата Кокпектинского района. С 2011 по 2018 годы работал акимом сельского округа им. К. Аухадиева.

До нынешнего назначения занимал должность заместителя акима Кокпектинского района.

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Мурат Абдулов назначен акимом Уалихановского района СКО.

До назначения Мурат Абдулов работал председателем маслихата Уалихановского района.

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Руслан Базарбаев назначен акимом района Жанасемей города Семея.

Родился 1 июля 1989 года. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Казахский университет путей сообщений.

Трудовую деятельность начал в 2010 году с должности главного специалиста управления предпринимательства и промышленности г. Астаны. В разные годы работал главным специалистом, руководителем отдела Управления администрирования специальных экономических зон «Астана — новый город».

Занимал должность главного менеджера АО «Казтехнологии». Также работал в Комитете по инвестициям Министерство инвестиции и развития Республики Казахстан.

С 2018 года работал на различных должностях отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан.

До нынешнего назначения являлся заместителем акима города Семея.