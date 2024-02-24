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    21:36, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Назначен заместитель гендиректора Авиационной администрации Казахстана

    Асем Сеитова
    Фото: КГА

    Заместителем Генерального директора Авиационной Администрации Казахстана назначена Сеитова Асем Амантаевна, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КГА.

    До назначения она занимала должность директора департамента экономики и тарифов РГП «Казаэронавигация».

    Асем Сеитова родилась в 1981 году. В 2002 году окончила университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», является магистром экономики.

    Имеет большой опыт в авиационной сфере, более 10 лет проработала в РГП «Казаэронавигация» на различных должностях.

    Асем Сеитова трудовую деятельность начала в 2002 году в Министерстве государственных доходов Республики Казахстан, также работала в Налоговом комитете Министерства финансов Республики Казахстан, АО «KazTransCom», АО «Фонд недвижимости «Самруқ – Қазына».

    Теги:
    Кадровые назначения Казахстан Авиация Назначения
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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