Назначен заместитель гендиректора Авиационной администрации Казахстана

Заместителем Генерального директора Авиационной Администрации Казахстана назначена Сеитова Асем Амантаевна, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КГА.

До назначения она занимала должность директора департамента экономики и тарифов РГП «Казаэронавигация».

Асем Сеитова родилась в 1981 году. В 2002 году окончила университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», является магистром экономики.

Имеет большой опыт в авиационной сфере, более 10 лет проработала в РГП «Казаэронавигация» на различных должностях.

Асем Сеитова трудовую деятельность начала в 2002 году в Министерстве государственных доходов Республики Казахстан, также работала в Налоговом комитете Министерства финансов Республики Казахстан, АО «KazTransCom», АО «Фонд недвижимости «Самруқ – Қазына».