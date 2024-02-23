Руслан Касыбаев возглавил департамент по ЧС Западно-Казахстанской области

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 22 февраля 2024 года временно исполняющим обязанности начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области назначен полковник гражданской защиты Касыбаев Руслан Амирзадаевич. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-­службу ведомства.

Касыбаев Руслан Амирзадаевич родился в г.Алматы. В 2006 году окончил Кокшетауский технический институт АЧС РК.

Свой трудовой путь в органах гражданской защиты начал в 1999 г. в Алматы. В разные годы занимал должности старшего пожарного, инспектора пожарной части, старшего инженера, главного специалиста, заместителя начальника пожарной части, начальника службы пожаротушения, начальника отдела по чрезвычайным ситуациям.

Последняя занимаемая должность - начальник департамента по чрезвычайным ситуациями г.Алматы.