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    13:47, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Руслан Касыбаев возглавил департамент по ЧС Западно-Казахстанской области

    Руслан Касыбаев возглавил департамент по ЧС Западно-Казахстанской области
    Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО

    Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 22 февраля 2024 года временно исполняющим обязанности начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области назначен полковник гражданской защиты Касыбаев Руслан Амирзадаевич. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-­службу ведомства.

    Касыбаев Руслан Амирзадаевич родился в г.Алматы. В 2006 году окончил Кокшетауский технический институт АЧС РК.

    Свой трудовой путь в органах гражданской защиты начал в 1999 г. в Алматы. В разные годы занимал должности старшего пожарного, инспектора пожарной части, старшего инженера, главного специалиста, заместителя начальника пожарной части, начальника службы пожаротушения, начальника отдела по чрезвычайным ситуациям.

    Последняя занимаемая должность - начальник департамента по чрезвычайным ситуациями г.Алматы.

    Теги:
    Кадровые назначения ДЧС Регионы Назначения Западно-Казахстанская область
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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