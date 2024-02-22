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    14:10, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Мирхан Ермаганбетов возглавил управление молодежной политики Актюбинской области

    Мирхан Ермаганбетов возглавил управление молодежной политики Актюбинской области
    Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

    Распоряжением акима Актюбинской области, по согласованию с Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы Ермаганбетов Мирхан Асылханович назначен на должность руководителя управления по вопросам молодежной политики Актюбинской области. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Мирхан Ермаганбетов родился в 1991 году в Хромтауском районе. Образование высшее. В 2012 году окончил Актюбинский государственный университет имени Кудайбергена Жубанова, в 2023 году – Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

    Трудовую деятельность начал в 2012 году научным сотрудником Актюбинского областного историко-краеведческого музея, был исполнительным секретарем Актюбинского областного филиала молодежного крыла «Жас Отан» партии «Нұр Отан», директором Центра развития языков Казахской инженерно-технической академии.

    В 2015-2019 годы работал экспертом агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции, главным экспертом департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества, главным экспертом Комитета по делам молодежи и семьи Министерства общественного развития, главным экспертом Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития.

    В 2019-2020 годах был руководителем Единой службы управления персоналом аппарата акима Актюбинской области.

    С сентября 2020 года занимал должность заместителя акима Алгинского района.

    Теги:
    Кадровые назначения Молодежная политика Регионы Назначения Акимат Актюбинская область
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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