Мирхан Ермаганбетов возглавил управление молодежной политики Актюбинской области

Распоряжением акима Актюбинской области, по согласованию с Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы Ермаганбетов Мирхан Асылханович назначен на должность руководителя управления по вопросам молодежной политики Актюбинской области. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Мирхан Ермаганбетов родился в 1991 году в Хромтауском районе. Образование высшее. В 2012 году окончил Актюбинский государственный университет имени Кудайбергена Жубанова, в 2023 году – Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Трудовую деятельность начал в 2012 году научным сотрудником Актюбинского областного историко-краеведческого музея, был исполнительным секретарем Актюбинского областного филиала молодежного крыла «Жас Отан» партии «Нұр Отан», директором Центра развития языков Казахской инженерно-технической академии.

В 2015-2019 годы работал экспертом агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции, главным экспертом департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества, главным экспертом Комитета по делам молодежи и семьи Министерства общественного развития, главным экспертом Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития.

В 2019-2020 годах был руководителем Единой службы управления персоналом аппарата акима Актюбинской области.

С сентября 2020 года занимал должность заместителя акима Алгинского района.