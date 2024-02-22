Асылбек Есенбаев назначен заместителем акима Актюбинской области

По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан Есенбаев Асылбек Есимканович назначен заместителем акима Актюбинской области. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу облакимата.

Асылбек Есенбаев родился в 1977 году в Актюбинской области. В 1998 году окончил Казахскую государственную академию управления. Кандидат политических наук.

Трудовую деятельность начал в 2001 году научным сотрудником ТОО «Қазақстанның даму институты», работал экспертом, заместителем директора аналитического центра «Стратегия», бухгалтером второй категории филиала «Сарбайские межсистемные электрические сети» АО «КЕGОС», экономистом, главным экономистом казахстанского филиала ОАО «Корпорация «Трансстрой».

С 2005 по 2008 годы был главным специалистом социально-политического отдела Администрации Президента РК, главным экспертом секретариата Государственного секретаря РК, главным экспертом Ситуационного центра Совета Безопасности РК.

С 2008 по 2009 годы – руководитель центра Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК, заместитель директора Казахстанско-Российского университета.

2009-2021 гг. - заведующий отделом аппарата акима города Астаны, советник, помощник акима города Астаны, советник министра обороны РК, помощник заместителя Премьер-министра РК, советник Посольства РК в Российской Федерации, руководитель управлений строительства и жилищной политики города Нур-Султана, жилья и жилищной инспекции города Нур-Султана.

2021 - 2022 гг. - председатель правления НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру».

С февраля 2022 года занимал должность акима района Есиль города Астаны.