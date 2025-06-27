К расследованию уголовного дела после массового отравления приступили в Павлодаре

В прокуратуре города Павлодара рассказали, санврачи провели эпидемиологическое расследование с выездом в ресторан. Выдано предписание об устранении нарушений. Тем временем, итоги лабораторных исследований послужили возбуждению уголовного дела.

— Центральным отделом полиции УП города Павлодара начато досудебное расследование по ст. 304 ч. 1 УК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов). В настоящее время проводятся следственные действия, допрос потерпевших, разрешаются вопросы о назначении соответствующих экспертиз, — сообщили в прокуратуре города Павлодара.

Напомним, массовое отравление произошло в Павлодаре после празднования кыз узату. К медикам обратились 33 человека, у которых наблюдалась диарея, рвота и повышенная температура.

Позже в департаменте санэпидконтроля сообщили, что назначена проверка. Установлено, что ресторан работал без разрешительного документа, а потому его деятельность приостановили. Вместе с тем, отравившимися оказались и гости второго тоя, проводимого днем позже.

Спустя сутки стало известно, что число пострадавших выросло до 42 человек, большую часть из которых госпитализировали.

Позже у пациентов, которые оказались госпитализированы в инфекционной отделение, установили точный диагноз. У всех выявили сальмонеллез.

Санврачи, тем временем, рассказали, что в пробах еды, а также на смывах оборудования и посуды в ресторане выявили сальмонеллез и золотистый стафилококк.