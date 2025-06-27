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    11:21, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    К расследованию уголовного дела после массового отравления приступили в Павлодаре

    Полицейские открыли уголовное дело по факту нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов, повлекших массовое отравление, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: polisia.kz

    В прокуратуре города Павлодара рассказали, санврачи провели эпидемиологическое расследование с выездом в ресторан. Выдано предписание об устранении нарушений. Тем временем, итоги лабораторных исследований послужили возбуждению уголовного дела.

    — Центральным отделом полиции УП города Павлодара начато досудебное расследование по ст. 304 ч. 1 УК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов). В настоящее время проводятся следственные действия, допрос потерпевших, разрешаются вопросы о назначении соответствующих экспертиз, — сообщили в прокуратуре города Павлодара.

    Напомним, массовое отравление произошло в Павлодаре после празднования кыз узату. К медикам обратились 33 человека, у которых наблюдалась диарея, рвота и повышенная температура.

    Позже в департаменте санэпидконтроля сообщили, что назначена проверка. Установлено, что ресторан работал без разрешительного документа, а потому его деятельность приостановили. Вместе с тем, отравившимися оказались и гости второго тоя, проводимого днем позже.

    Спустя сутки стало известно, что число пострадавших выросло до 42 человек, большую часть из которых госпитализировали.

    Позже у пациентов, которые оказались госпитализированы в инфекционной отделение, установили точный диагноз. У всех выявили сальмонеллез.

    Санврачи, тем временем, рассказали, что в пробах еды, а также на смывах оборудования и посуды в ресторане выявили сальмонеллез и золотистый стафилококк.

    Теги:
    Отравление Павлодар Регионы Полиция Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
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