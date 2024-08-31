Израильские военные убили 5 палестинских боевиков на Западном берегу
Израильские военные заявили в четверг, что их войска убили пятерых палестинских бойцов, которые прятались в мечети в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан, в ходе одного из крупнейших нападений на оккупированную территорию за последние месяцы, передает корреспондент агентства Kazinform.
Операция началась рано утром в среду, когда сотни израильских солдат при поддержке вертолетов, беспилотников и бронетранспортеров совершили налеты на горячие точки — города Тулькарм, Дженин и районы в долине реки Иордан.
Накануне Палестинские органы здравоохранения заявили, что в ходе операций в среду погибли по меньшей мере 12 палестинцев.
В совместном заявлении израильских силовых структур сообщается, что в Тулькарме бойцы антитеррористического подразделения пограничной полиции «Ямам» вступили в бой с группой боевиков, укрывшихся в мечети, после получения разведданных об их местонахождении от Шин Бет. По данным военных, в результате перестрелки погибли пять палестинских боевиков, а один израильский офицер «Ямам» получил легкие ранения.
The terrorist Muhhamad Jabber, «Abu Shujaa», was eliminated following exchanges of fire during counterterrorism operations in Tulkarm.— Israel Defense Forces (@IDF) August 29, 2024
Jabber, «Abu Shujaa», was the head of a terrorist network in Nur Shams. Additionally, he was involved in carrying out numerous terrorist… pic.twitter.com/0Z7Hv5OREc
Среди погибших — Мухаммад Джабер, известный как Абу Шуджаа, о котором ранее палестинские СМИ сообщали как о командире местного крыла палестинской группировки «Исламский джихад» в лагере Нур-Шамс в Тулькарме.
على طريق أبو خديجة وأبو لبدة، يرتقي قائد كتيبة طولكرم محمد جابر «أبو شجاع» بعد عملية غادرة من جيش الاحتلال، رحمك الله يا بطل. pic.twitter.com/35EFbTXhJH— كامل🏆 (@kamelshiakh22) August 29, 2024
Согласно заявлению, был арестован еще один палестинский боевик. Палестинские СМИ сообщают, что арестованный — Мохаммед Кассасом, членом местного крыла «Исламского джихада» в Тулькарме.
Подразделение «Тулькарм» вооруженного крыла «Исламского джихада» заявило: «В ответ на убийство нашего лидера наши бойцы смогли устроить засаду пехотному отряду на оси Маншия за мечетью Абу Убайда».
В материале корреспондента агентства Kazinform — события, произошедшие в четверг, 29 августа, на Ближнем Востоке вокруг войны в секторе Газа и региональной напряженностью между Ираном и Израилем.