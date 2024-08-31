Израильские военные убили 5 палестинских боевиков на Западном берегу

Израильские военные заявили в четверг, что их войска убили пятерых палестинских бойцов, которые прятались в мечети в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан, в ходе одного из крупнейших нападений на оккупированную территорию за последние месяцы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Операция началась рано утром в среду, когда сотни израильских солдат при поддержке вертолетов, беспилотников и бронетранспортеров совершили налеты на горячие точки — города Тулькарм, Дженин и районы в долине реки Иордан.

Накануне Палестинские органы здравоохранения заявили, что в ходе операций в среду погибли по меньшей мере 12 палестинцев.

В совместном заявлении израильских силовых структур сообщается, что в Тулькарме бойцы антитеррористического подразделения пограничной полиции «Ямам» вступили в бой с группой боевиков, укрывшихся в мечети, после получения разведданных об их местонахождении от Шин Бет. По данным военных, в результате перестрелки погибли пять палестинских боевиков, а один израильский офицер «Ямам» получил легкие ранения.

The terrorist Muhhamad Jabber, «Abu Shujaa», was eliminated following exchanges of fire during counterterrorism operations in Tulkarm.



Jabber, «Abu Shujaa», was the head of a terrorist network in Nur Shams. Additionally, he was involved in carrying out numerous terrorist… pic.twitter.com/0Z7Hv5OREc — Israel Defense Forces (@IDF) August 29, 2024

Среди погибших — Мухаммад Джабер, известный как Абу Шуджаа, о котором ранее палестинские СМИ сообщали как о командире местного крыла палестинской группировки «Исламский джихад» в лагере Нур-Шамс в Тулькарме.

على طريق أبو خديجة وأبو لبدة، يرتقي قائد كتيبة طولكرم محمد جابر «أبو شجاع» بعد عملية غادرة من جيش الاحتلال، رحمك الله يا بطل. pic.twitter.com/35EFbTXhJH — كامل🏆 (@kamelshiakh22) August 29, 2024

Согласно заявлению, был арестован еще один палестинский боевик. Палестинские СМИ сообщают, что арестованный — Мохаммед Кассасом, членом местного крыла «Исламского джихада» в Тулькарме.

Подразделение «Тулькарм» вооруженного крыла «Исламского джихада» заявило: «В ответ на убийство нашего лидера наши бойцы смогли устроить засаду пехотному отряду на оси Маншия за мечетью Абу Убайда».

В материале корреспондента агентства Kazinform — события, произошедшие в четверг, 29 августа, на Ближнем Востоке вокруг войны в секторе Газа и региональной напряженностью между Ираном и Израилем.