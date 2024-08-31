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    20:07, 30 Август 2024 | GMT +6

    Израильские военные убили 5 палестинских боевиков на Западном берегу

    Ближний Восток Израиль
    Фото: Flash90

    Израильские военные заявили в четверг, что их войска убили пятерых палестинских бойцов, которые прятались в мечети в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан, в ходе одного из крупнейших нападений на оккупированную территорию за последние месяцы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Операция началась рано утром в среду, когда сотни израильских солдат при поддержке вертолетов, беспилотников и бронетранспортеров совершили налеты на горячие точки — города Тулькарм, Дженин и районы в долине реки Иордан.

    Накануне Палестинские органы здравоохранения заявили, что в ходе операций в среду погибли по меньшей мере 12 палестинцев.

    В совместном заявлении израильских силовых структур сообщается, что в Тулькарме бойцы антитеррористического подразделения пограничной полиции «Ямам» вступили в бой с группой боевиков, укрывшихся в мечети, после получения разведданных об их местонахождении от Шин Бет. По данным военных, в результате перестрелки погибли пять палестинских боевиков, а один израильский офицер «Ямам» получил легкие ранения.

    Среди погибших — Мухаммад Джабер, известный как Абу Шуджаа, о котором ранее палестинские СМИ сообщали как о командире местного крыла палестинской группировки «Исламский джихад» в лагере Нур-Шамс в Тулькарме.

    Согласно заявлению, был арестован еще один палестинский боевик. Палестинские СМИ сообщают, что арестованный — Мохаммед Кассасом, членом местного крыла «Исламского джихада» в Тулькарме.

    Подразделение «Тулькарм» вооруженного крыла «Исламского джихада» заявило: «В ответ на убийство нашего лидера наши бойцы смогли устроить засаду пехотному отряду на оси Маншия за мечетью Абу Убайда».

    В материале корреспондента агентства Kazinform — события, произошедшие в четверг, 29 августа, на Ближнем Востоке вокруг войны в секторе Газа и региональной напряженностью между Ираном и Израилем.

    Теги:
    Военные Палестино-израильский конфликт Ближний Восток Мировые новости Израиль
    Арсен Утешев
    Автор
    Арсен Утешев
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