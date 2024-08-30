Что произошло на Ближнем Востоке 29 августа. Сводка новостей

В материале корреспондента агентства Kazinform - события, произошедшие в четверг, 29 августа, на Ближнем Востоке вокруг войны в секторе Газа и региональной напряженностью между Ираном и Израилем.

- Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал Израиль прекратить военные операции на Западном берегу после того, как Армия обороны Израиля заявила в среду о начале широкомасштабной контртеррористической операции.

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь Гуттериша сказал, что генеральный секретарь «глубоко обеспокоен» последними событиями на Западном берегу и «решительно осуждает гибель людей, в том числе детей».

- Администрация Байдена призвала Израиль «принять все возможные меры для защиты жизни мирных жителей на Западном берегу».

«Мы признаем вполне реальные потребности Израиля в сфере безопасности, в том числе необходимость противодействия террористической деятельности на Западном берегу», — говорится в заявлении представителя Госдепартамента. - В то же время мы продолжаем настаивать на том, чтобы израильские власти приняли меры для защиты всех гражданских лиц от вреда».

- По данным ЦАХАЛ, израильской полиции и ШАБАК, в ночь на четверг израильские силы убили пятерых палестинских боевиков, прятавшихся в мечети в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан.

Фото: Flash90

Сообщается, что в Тулькарме бойцы антитеррористического подразделения пограничной полиции «Ямам» вступили в бой с группой боевиков, укрывшихся в мечети, после получения разведданных об их местонахождении. По данным военных, в результате перестрелки погибли пять палестинских боевиков, а один израильский офицер получил легкие ранения.

- Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что начал процедуру опроса государств-членов, хотят ли они ввести санкции против «некоторых израильских министров».

Политик не назвал имен ни одного из израильских министров, о которых идет речь, но в многочисленных сообщениях среди них упоминаются министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир.

На это отреагировал министр иностранных дел Ирландии. Глава ведомства заявил, что его страна поддержит рекомендацию верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля ввести санкции против крайне правых израильских министров, а также против поселенческих организаций на Западном берегу, «которые способствуют расширению поселений».

- Израильские истребители нанесли удары по зданиям, используемым «Хезболлой» в Кафр-Кила на юге Ливана, сообщает Армия обороны Израиля.

Кроме того, несколько беспилотников, начиненных взрывчаткой, запущенных с территории Ливана, недавно упали на севере Голанских высот.

- Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников достигли прогресса.

- ХАМАС согласился провести в секторе Газа семидневное гуманитарное перемирие, чтобы провести вакцинацию местного населения от полиомиелита, сообщает базирующийся в Лондоне арабоязычный новостной сайт Al-Araby Al-Jadeed.

В свою очередь ВОЗ заявляет, что Израиль согласился на ограниченные «гуманитарные паузы», чтобы провести кампанию по вакцинации от полиомиелита в секторе Газа.

Фото: COGAT

Организация Объединенных Наций готовится вакцинировать около 640 000 детей в секторе Газа. 23 августа ВОЗ подтвердила, что по крайней мере один ребенок был парализован вирусом полиомиелита 2-го типа, что является первым подобным случаем на этой территории за 25 лет.